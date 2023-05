Metavisio: annonce une baisse de 49 % de ses ventes en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 11:56

(CercleFinance.com) - Metavisio annonce aujourd'hui ses résultats de l'exercice 2022. Après une croissance du chiffre d'affaires de 50% entre 2019 et 2021, ses ventes ont baissé de 49 % en 2022.



Le chiffre d'affaires 2022 s'établit à 30,9 ME. Les ventes à l'international représentent 48% de ce total. L'EBITDA atteint 0,4 ME, soit 1,3 % du chiffre d'affaires contre 10,0 % en 2021.



Le résultat d'exploitation ressort à 3,8 ME, contre 4,0 ME en 2021.



Le résultat net est négatif de 6,2 ME. Il intègre des charges financières pour un montant de 1,6 ME (-35% par rapport à 2021), ainsi qu'une perte exceptionnelle de 0,8 ME.



L'endettement financier net diminue de -3,9 ME par rapport au 31 décembre 2021 et s'élève à 24,5 ME. Les disponibilités au 31 décembre 2022 s'établissent à 1,7 ME, contre 0,6 ME un an plus tôt.



En 2023, Metavisio devrait enregistrer un redressement de ses ventes dans un contexte de marché à nouveau porteur et suite à la signature de nouveaux accords de distribution avec des acteurs majeurs du secteur, tels Aldi et Lidl en début d'année 2023.