MÉTAUX-Le cuivre se stabilise après la chute provoquée par l'IA, tandis que le plomb atteint son plus bas niveau depuis quatre ans

Le cuivre s'est stabilisé après avoir brièvement franchi à la baisse le seuil psychologique des 12 000 dollars lundi, les investisseurs cherchant un plancher pour ce métal après la vague de ventes provoquée par l'IA ce mois-ci, tandis que le plomb a chuté à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,1% à 12 168 dollars la tonne métrique lors des enchères officielles à la criée, après avoir chuté de 1,7% plus tôt dans la séance à 11 948 dollars, son plus bas niveau depuis le 24 mars.

Le cuivre, utilisé pour la construction de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, a perdu près de 14% ce mois-ci, pris dans une vague de ventes massives alors que les investisseurs se demandent si les rendements sur les dépenses colossales consacrées à cette technologie se concrétiseront assez rapidement.

« Il est encore trop tôt pour dire si nous avons atteint le creux de la vague », a déclaré Alastair Munro, stratège senior en métaux de base chez Marex, soulignant que les conseillers en investissement sur matières premières (CTA) continuaient de vendre du cuivre à moyen terme.

L’indice du dollar .DXY a atteint son plus haut niveau de l’année . Un billet vert plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises.

En Chine, premier consommateur de cuivre, le marché physique reste tendu et les stocks sont faibles, même si la prime de Yangshan SMM-CUYP-CN s'est ramenée à 450 dollars lundi, après avoir atteint un record de 500 dollars la semaine dernière.

Selon les données du LME, 11 225 tonnes de bons de cuivre ont été annulés — c’est-à-dire que des ordres ont été passés pour retirer le métal des entrepôts du LME — vendredi en Asie. Selon un trader et un responsable d’entrepôt, tout ce cuivre devrait être acheminé vers la Chine. La Chine devrait également recevoir des livraisons en provenance des États-Unis.

Par ailleurs, l’aluminium CMAL3 a progressé de 0,3% pour atteindre 2 832 dollars la tonne , le contrat au comptant de l’aluminium sur le LME s’échangeant en dernière cotation avec une prime de 398 dollars par tonne par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 .

Il s’agit de la prime au comptant par rapport au contrat à trois mois la plus élevée jamais enregistrée par LSEG Workspace, même si un négociant en aluminium se souvient qu’elle avait dépassé 1 300 dollars en 1988.

Une entité détient entre 50% et 79% des warrants sur l’aluminium du LME, contre 40 à 49% vendredi, ce qui accentue la tension sur le marché.

Le zinc CMZN3 a reculé de 0,5% à 3 486 dollars, le nickel CMNI3 a perdu 0,4% à 15 375 dollars et l’étain CMSN3 est resté stable à 40 850 dollars. Le plomb CMPB3 a baissé de 0,8% à 1 830 dollars et a atteint un plus bas de séance à 1 821 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2022.