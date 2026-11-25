MÉTAUX-Le cuivre se redresse après avoir atteint son plus bas niveau depuis 11 mois, grâce à la baisse du dollar

Les cours du cuivre ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis plus de 11 mois, les investisseurs s'étant retirés après de nouvelles baisses sur les marchés boursiers , mais ils ont rebondi suite à la dépréciation du dollar.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a chuté de 2,2 % à 11.571 dollars la tonne métrique, son plus bas niveau depuis le 16 décembre, mais est remonté à 11.819 dollars à 17h15 GMT, soit une perte de 0,1 %.

Il a prolongé ses pertes après la publication de données indiquant que l’inflation américaine avait encore augmenté en octobre et que le président américain Donald Trump avait dévoilé de nouveaux droits de douane , avant de rebondir suite à l’affaiblissement de l’indice du dollar =USD .

Un dollar faible rend les matières premières libellées en devise américaine moins chères pour les acheteurs utilisant d’autres devises.

Le cuivre au LME a chuté de 17 % ce mois-ci en raison de la vigueur du dollar, de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt et des craintes d’une baisse des dépenses consacrées aux centres de données d’IA, qui devaient constituer un secteur de forte croissance.

“Les investisseurs cherchaient à se positionner sur les actifs tangibles ainsi que sur l’expansion et la croissance de l’IA, mais je pense que ce mouvement de dé et de liquidation n’est pas près de s’arrêter,” a déclaré George Griffiths, responsable des marchés chez AMT Futures.

“Je pense que la plupart des acteurs ont décidé que c’était le bon moment pour se mettre en retrait. Quiconque était présent au début des années 2000 est capable de reconnaître les schémas et de deviner jusqu’où cela peut aller.”

George Griffiths a souligné que les niveaux d’encours de contrats sur le cuivre avaient considérablement baissé.

En Chine, le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a clôturé en baisse de 6,3 % après avoir atteint 87.950 yuans, son plus bas niveau depuis le 1er décembre 2025.

L’étain, autre métal susceptible de bénéficier de l’expansion des infrastructures d’IA, a également subi de fortes pressions à la vente.

L'étain sur le LME CMSN3 a reculé de 5,9 % à 37.200 dollars la tonne, son plus bas niveau depuis un an, tandis que le contrat le plus négocié à Shanghai SSNv1 a chuté de 9,6 %, sa plus forte baisse depuis plus d'un an.

L'aluminium sur le LME CMAL3 a atteint son plus bas niveau depuis 13 mois, avant de rebondir à 2.782,50 dollars la tonne, en hausse de 0,5 %.

Après que le LME a temporairement resserré mardi ses règles de prêt afin d’atténuer la tension sur le marché de l’aluminium, la prime de l’aluminium au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMAL0-3 a chuté à 113 dollars la tonne, contre 405 dollars lundi, son plus haut niveau depuis 1988.

Le zinc du LME CMZN3 a reculé de 0,1 % à 3.429 dollars la tonne après avoir atteint son plus bas niveau depuis six mois, le plomb CMPB3 est resté pratiquement inchangé à 1.832,50 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 1,3 % à 15.355 dollars après avoir touché son plus bas niveau depuis un an.

(1 dollar = 6,6640 yuans renminbi chinois)