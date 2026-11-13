MÉTAUX-Le cuivre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, dans le sillage de la chute des valeurs liées à l'IA

Le cuivre a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant les investissements dans l'intelligence artificielle.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 reculait de 1,6% à 13.371,50 dollars la tonne métrique à 17h00 GMT. Il a atteint un plus bas de séance à 13.358 dollars, son plus bas niveau depuis le 17 juillet.

Le métal était en passe d’enregistrer une baisse de 2,9% cette semaine, ce qui marquerait sa cinquième baisse hebdomadaire consécutive et sa plus forte chute hebdomadaire depuis la semaine close le 20 mars.

Goldman Sachs a indiqué que la baisse du cuivre était due à une vague de ventes sur les actions liées à l’IA – auxquelles le cuivre est exposé, compte tenu de son utilisation dans l’électrification et les centres de données – depuis la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Le sentiment s’est détérioré après la démission, jeudi, de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

La banque a toutefois précisé que cette correction reflétait davantage un réajustement des positions qu’un affaiblissement des fondamentaux du cuivre, soulignant que l’offre de cuivre restait limitée en Chine, premier consommateur mondial, où les stocks sont faibles et les primes élevées.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts de la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont encore reculé de 18,3% cette semaine, pour s’établir à seulement 27.642 tonnes, leur plus bas niveau depuis décembre 2023. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , versée en plus des cours du LME et qui sert d’indicateur de l’appétit de la Chine pour les importations, a atteint vendredi un record de 285 dollars la tonne.

Par ailleurs, l’aluminium CMAL3 a reculé de 0,6% à 3.011 dollars la tonne, après avoir atteint plus tôt 2.982 dollars, son plus bas niveau depuis le 15 octobre. La prime du contrat au comptant du LME par rapport au contrat à terme à trois mois a été évaluée à 176,31 dollars la tonne, à deux doigts du plus haut niveau en 36 ans observé jeudi.

Le zinc CMZN3 a reculé de 0,3% à 3.704 dollars, limitant ses pertes après avoir touché son plus bas niveau depuis le 23 octobre, tandis que le nickel CMNI3 a chuté de 1,6% à 15.950 dollars et l’étain CMSN3 a perdu 0,2% à 46.580 dollars, sous le poids d' un dollar fort =USD .

Le plomb CMPB3 a été le seul à progresser, gagnant 0,4% à 1.893,50 dollars après que les stocks de la ShFE PB-STX-SGH ont chuté à leur plus bas niveau depuis six ans.