MÉTAUX-Le cuivre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 19 mois, alors que la chute provoquée par l'IA se poursuit

Le cuivre a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis mars et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 19 mois, alors que l'appétit pour l'investissement dans le secteur de l'IA continuait de s'affaiblir.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 reculait de 3% à 12.150 dollars la tonne métrique à 17h01 GMT. Il avait auparavant atteint les 12.020 dollars, son plus bas niveau depuis le 24 mars.

Ce métal, censé jouer un rôle majeur dans le développement des infrastructures d’IA, a reculé d’environ 9,3% cette semaine, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine close le 4 avril 2025. Il a perdu environ 14% ce mois-ci.

“De plus en plus d'éléments indiquent que le boom des investissements dans l'IA s'essouffle et que la Réserve fédérale américaine va devoir adopter une politique plus agressive pour contrôler l'inflation”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Le cuivre a été pénalisé par le raffermissement du dollar =USD , a ajouté Kyle Rodda.

LME copper heads for sixth straight weekly loss

Les actions du secteur de l’IA ont continué de fléchir, Anthropic ANT.O enregistrant une baisse allant jusqu’à 12,5% lors de sa première journée complète de cotation. [ MKTS/GLOB]

“ Le cuivre pourrait rester sous pression si les fonds continuent de réduire leurs positions ou si le contexte macroéconomique se détériore”, a déclaré Ewa Manthey, stratège en matières premières chez ING, dans une note. “Mais la correction des prix s'est produite beaucoup plus rapidement que l'évolution des conditions physiques.”

La récente pénurie en Chine s’est légèrement atténuée, les stocks de cuivre de la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ayant légèrement augmenté , mais ils restent inférieurs à une journée de consommation chinoise. La prime de Yangshan SMM-CUYP-CN est tombée à 495 dollars la tonne, contre le record de 500 dollars atteint jeudi.

Alors que le spread à trois mois du cuivre était en contango CMCU0-3 , la pénurie d’aluminium ne montrait aucun signe d’apaisement, la prime du contrat au comptant par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 atteignant un niveau record de 337,50 dollars la tonne, ce qui indique de graves pénuries à court terme.

Une seule entité détient entre 40% et 49% de l’ensemble des warrants sur l’aluminium du LME, selon les données de la Bourse.

L'aluminium CMAL3 a reculé de 1,4% à 2.829,50 dollars la tonne, alors que l'ensemble du complexe de la LME s'effondrait. Les métaux apparentés, le plomb et le zinc, ont atteint leur plus bas niveau depuis juillet, le zinc CMZN3 clôturant en baisse de 1,7% à 3.503 dollars et le plomb CMPB3 reculant de 1,1% à 1.844,50 dollars.

Le nickel CMNI3 a reculé de 0,9% à 15.430 dollars et l'étain CMSN3 a chuté de 2,6% à 40.525 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 2 janvier.