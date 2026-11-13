MÉTAUX-Le cuivre recule et s'achemine vers une cinquième baisse hebdomadaire consécutive dans le sillage de la chute des titres liés à l'IA

Le cuivre a chuté vendredi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois et s'apprêtait à enregistrer une cinquième baisse hebdomadaire consécutive, sur fond d'inquiétudes croissantes concernant les investissements dans l'IA.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 0,3 % à 13 543 dollars la tonne métrique lors des séances officielles, après avoir atteint plus tôt 13 456 dollars, son plus bas niveau depuis le 17 juillet.

Le métal était en passe d'enregistrer une baisse de 1,7 % cette semaine, après avoir perdu du terrain chaque semaine depuis la mi-octobre.

“Le cours du cuivre au LME a chuté d’environ 7 % au cours du dernier mois pour s’établir à 13 588 dollars la tonne, principalement en raison de la volatilité des actions liées à l’IA, qui ont subi une vague de ventes à la suite du raz-de-marée démocrate” lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, a indiqué Goldman Sachs dans une note.

Les investisseurs se sont montrés encore plus prudents vis-à-vis des actions liées à l’IA — auxquelles le cuivre est exposé, compte tenu de son utilisation dans l’électrification et les centres de données — après la démission jeudi de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Goldman Sachs a attribué la récente correction des cours du cuivre à des facteurs de positionnement plutôt qu’à un affaiblissement des fondamentaux.

Le positionnement sur le cuivre pourrait rester modéré si les marchés boursiers commençaient à anticiper un ralentissement plus précoce des dépenses d’investissement dans l’IA, a déclaré la banque. Elle a toutefois souligné que l’offre de cuivre était limitée en Chine, premier consommateur mondial, où les stocks sont faibles et les primes élevées.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts de la Bourse à terme de Shanghai CU-STX-SGH ont encore baissé de 18,3 % cette semaine, pour atteindre seulement 27 642 tonnes, leur plus bas niveau depuis décembre 2023. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , versée en plus des cours du LME et qui sert d’indicateur de l’appétit de la Chine pour les importations, a atteint vendredi un record de 285 dollars la tonne.

Par ailleurs, l’aluminium CMAL3 a reculé de 0,5 % à 3 016 dollars la tonne, après avoir atteint plus tôt 2 982 dollars, son plus bas niveau depuis le 15 octobre. La prime du contrat au comptant du LME par rapport au contrat à terme à trois mois s’est ramenée à 131 dollars la tonne, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau en 36 ans .

Le zinc CMZN3 a reculé de 0,3 % à 3 704 dollars, limitant ses pertes après avoir touché son plus bas niveau depuis le 23 octobre, tandis que le plomb CMPB3 et le nickel CMNI3 ont tous deux glissé de 0,1 %, s’établissant respectivement à 1 884 et 16 210 dollars, sous le poids d’un dollar fort =USD .

L’étain CMSN3 a été le seul à progresser, gagnant 1,8 % à 47 500 dollars, rebondissant après la vague de ventes provoquée par l’IA.