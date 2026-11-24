Les cours du cuivre ont reculé mardi, cédant une partie des gains enregistrés lors de la séance précédente, suscités par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O , alors que le raffermissement du dollar pesait sur les métaux industriels.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 2,05 % à 12.233,50 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, après avoir progressé de 5,3 % lundi.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié SCFv1 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai est resté pratiquement inchangé, en légère hausse de 0,01 % pour clôturer la séance à 95.050 yuans (soit 14.270,06 dollars) la tonne.

Ce recul s’est produit malgré un rebond généralisé des valeurs liées à l’IA, le retour de Huang ayant contribué à redynamiser le sentiment à l’égard du secteur. L’action Nvidia a bondi de 31,5 % pendant la nuit, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 6,5 %.

Le cuivre, un matériau essentiel utilisé dans les réseaux électriques et les infrastructures des centres de données, s’était redressé lundi, les investisseurs s’attendant à ce que le regain de confiance dans le secteur de l’IA puisse soutenir la demande à long terme.

"Si le retour de Huang chez Nvidia a déclenché un rebond des cours du cuivre, qui se trouvaient en zone de survente, le marché pourrait avoir du mal à reprendre sa tendance haussière", ont déclaré les analystes du courtier chinois Galaxy Futures.

Selon eux, le retour des démocrates à la tête des deux chambres du Congrès a ravivé l’espoir que les États-Unis s’abstiennent d’imposer des droits de douane au titre de l’article 232 sur le cuivre raffiné, tout en adoptant potentiellement une position plus restrictive vis-à-vis de l’expansion de l’IA.

Parallèlement, le fort rebond des valeurs liées à l’IA a également apaisé les craintes concernant la croissance et ravivé les paris sur un nouveau resserrement monétaire américain , faisant grimper les rendements des bons du Trésor et le dollar. Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre, contre une probabilité de 89 % vendredi.

La hausse du dollar =USD a également pesé sur le moral des investisseurs, rendant les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises.

Ailleurs sur le LME, l’aluminium CMAL3 a reculé de 1,44 %, le zinc CMZN3 a perdu 0,98 %, le nickel CMNI3 a légèrement baissé de 0,06 % et l’étain CMSN3 a chuté de 2,65 %, tandis que le plomb CMPB3 a légèrement progressé de 0,05 %.

Sur la SHFE, l’aluminium SAFv1 a reculé de 0,20 %, le nickel SNIv1 a perdu 0,27 % et le plomb SPBv1 a reculé de 1,23 %, tandis que le zinc SZNv1 a progressé de 0,29 % et l’étain SSNv1 a augmenté de 1,12 %.

(1 $ = 6,6608 yuans chinois)