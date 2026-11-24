MÉTAUX-Le cuivre recule après son rebond, l'enthousiasme des investisseurs s'essoufflant ; l'aluminium atteint son plus bas niveau depuis un an

Le cuivre a fortement chuté mardi, effaçant la majeure partie des gains enregistrés lors de la séance précédente sous l’effet de l’IA, la vigueur du dollar ayant découragé les acheteurs détenant d’autres devises, tandis que l’aluminium a plongé à son plus bas niveau depuis un an.

À 10 h 30 GMT, l' CMCU3 de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange reculait de 3,5 % à 12 052,50 dollars la tonne métrique.

Ce métal, utilisé dans les réseaux électriques et les centres de données, avait bondi de 5,3 % lundi après que le groupe Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un large rebond des valeurs liées à l’IA après que la démission de M. Huang, le 12 novembre, eut provoqué une chute brutale.

« Ces investisseurs ne reprennent pas entièrement les positions qu’ils détenaient avant cet événement, notamment leur exposition aux matières premières », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

« Je pense qu’ils se disent que le cuivre est volatil. Son cours ne monte pas toujours, alors je vais peut-être simplement réduire mon exposition aux matières premières et me concentrer uniquement sur l’IA. »

La société de courtage Sucden Financial a confirmé qu’une reprise plus durable nécessiterait un regain d’intérêt des acheteurs une fois que le rebond initial lié au soulagement se serait estompé.

Le dollar s’est négocié à son plus haut niveau depuis près de deux ans, sur fond d’anticipations selon lesquelles la croissance économique américaine pourrait contraindre la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux d’intérêt. Un dollar plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises.

L’ CMAL3 e de l’aluminium a quant à lui reculé de 3,4 % à 2 758,50 dollars la tonne après que Bloomberg News a annoncé que le LME s’apprêtait à approuver les livraisons d’une marque d’aluminium indonésienne. Le métal a atteint un plus bas de séance à 2 744,50 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2025.

La tension sur l’offre physique d’aluminium à court terme s’est toutefois poursuivie, le contrat au comptant du LME s’échangeant en dernier lieu avec une prime de 399 dollars la tonne par rapport à l’ CMAL0-3 à terme à trois mois, en baisse par rapport aux 405 dollars atteints lundi.

Oddo BHF, qui négocie de l’aluminium depuis 2006 et a traité 315 000 tonnes de ce métal léger l’année dernière, a appelé le LME à intervenir pour remédier à cette pénurie .

Le zinc CMZN3 a reculé de 2,4 % à 3 467,50 dollars, le nickel CMNI3 a glissé de 1,2 % à 15 285 dollars, et le plomb CMPB3 a perdu 0,3 % à 1 822 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2022.

L'étain CMSN3 , un autre métal qui devrait bénéficier du développement de l'IA, a reculé de 3,8 % à 40 900 $.