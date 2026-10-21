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MÉTAUX-Le cuivre recule alors que les stocks augmentent et que les inquiétudes liées à l'offre s'atténuent
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 12:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des cours, ajout de la date de publication)

par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont baissé mercredi après une hausse des stocks et un apaisement des inquiétudes concernant l'offre, malgré des primes record proposées par les producteurs pour les livraisons physiques de l'année prochaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 reculait de 0,7 % à 14.319,50 dollars la tonne métrique à 10h40 GMT, après avoir reculé depuis son plus haut niveau en trois semaines, à 14.700 dollars, atteint le 14 octobre.

Les stocks du LME ont augmenté de 11.475 tonnes, selon les données publiées mercredi, soit une hausse de 8 % en une semaine.

Les stocks disponibles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés à être retirés des entrepôts, ont également enregistré une forte hausse, progressant de 40 % sur la même période.

MCUSTX-TOTAL

“À ce niveau de prix, le cuivre se situe bien au-dessus de ce qu’il devrait être compte tenu des stocks mondiaux”, a déclaré Alice Fox, analyste chez Macquarie, lors d’une réunion d’information organisée dans le cadre de la LME Week.

“Nous avons connu un important excédent l’année dernière et nous pensons que des excédents persisteront au niveau mondial au cours des prochaines années.”

Le contrat sur le cuivre de novembre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a clôturé en hausse de 0,2 %, à 109.390 yuans (16.379,43 dollars) la tonne.

Si les stocks mondiaux de cuivre sont élevés, une grande partie se trouve aux États-Unis, ce qui entraîne des pénuries régionales ailleurs, notamment en Europe, où les acheteurs doivent faire face à des primes record pour 2027.

La société chilienne Codelco propose à ses clients une prime record de 350 dollars par tonne par rapport au cours du LME, ont indiqué mardi des sources à Reuters.

Les expéditions se sont orientées vers les entrepôts américains depuis que Washington a lancé une enquête sur les importations de cuivre en février 2025, ce qui fait que les installations du COMEX détiennent environ 70 % des stocks mondiaux visibles sur les marchés boursiers.

Le nickel CMNI3 a enregistré la meilleure performance sur le LME, progressant de 2,1 % à 15.985 dollars la tonne.

“Le catalyseur est la perspective de réductions coordonnées de la production par les producteurs chinois opérant en Indonésie”, a déclaré Neil Welsh, responsable des métaux chez le courtier Britannia Global Markets, dans une note.

Au début du mois, l’Indonésie, premier producteur mondial, a discuté d’un projet visant à imposer un moratoire sur le développement de nouvelles installations de traitement du nickel produisant des métaux partiellement transformés.

Parmi les autres métaux, l’aluminium du LME CMAL3 a progressé de 0,5 % à 3.016 dollars la tonne et le plomb CMPB3 a gagné 0,4 % à 1.901 dollars, tandis que le zinc CMZN3 a légèrement reculé de 0,2 % à 3.716,50 dollars et l’étain CMSN3 a fléchi de 0,3 % à 51.195 dollars.

(1 dollar = 6,6785 yuans renminbi)

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141,400 EUR XETRA -0,77%
Aluminium alloy
3 109,00 USD NYMEX -1,25%
BHP GRP
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CUIVRE (COPPER GRADE)
14 540,00 USD LME +0,30%
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Pétrole Brent
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