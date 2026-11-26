MÉTAUX-Le cuivre rebondit vers les 12 000 dollars alors que les craintes liées aux droits de douane américains s'atténuent

Le cuivre a brièvement dépassé les 12 000 dollars la tonne métrique jeudi, après deux jours de fortes baisses, alors que les marchés boursiers asiatiques regagnaient quelque peu du terrain et que les dernières propositions américaines en matière de droits de douane semblaient moins préjudiciables que prévu.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 2,65% à 11 958 dollars la tonne métrique à 03h35 GMT, après avoir atteint 12 089 dollars, franchissant ainsi la barre des 12 000 dollars.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFv1 à la Bourse des Contrats à Terme de Shanghai a légèrement reculé de 0,07% à 89 700 yuans (soit 13 438 dollars) la tonne.

L’administration du président américain Donald Trump a proposé mercredi de nouveaux droits de douane sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, à la suite d’une enquête sur les surcapacités industrielles.

Ces droits proposés ne s’ajouteront toutefois pas à ceux imposés en juillet et ne devraient pas entrer en vigueur avant février ou mars.

“La récente vague de ventes d’actifs à risque a été principalement alimentée par des inquiétudes concernant l’IA et des vents contraires macroéconomiques, les flux de trésorerie disponibles négatifs et les anticipations d’une politique monétaire restrictive dominant le sentiment du marché”, ont déclaré dans une note les analystes du courtier chinois Jinrui Futures, ajoutant que les droits de douane américains avaient été largement pris en compte dans les cours et que leur influence sur les échanges s’amenuisait.

La baisse du dollar américain =USD a également contribué à faire remonter les prix, en rendant le métal libellé en dollars plus abordable pour les acheteurs utilisant d’autres devises.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a progressé de 2,13%, le zinc CMZN3 de 2,18%, le plomb CMPB3 de 0,98%, le nickel CMNI3 a grimpé de 2,02% et l'étain CMSN3 a avancé de 2,94%.

À la SHFE, l'aluminium SAFv1 a progressé de 0,64%, le zinc SZNv1 a reculé de 0,06%, le plomb SPBv1 a gagné 0,39%, le nickel SNIv1 a grimpé de 1,48% et l'étain SSNv1 a chuté de 3,57%.

(1 $ = 6,6752 yuans)