MÉTAUX-Le cuivre rebondit grâce à la reprise des valeurs liées à l'IA, tandis que le zinc enregistre sa plus forte hausse depuis janvier

Le cuivre a rebondi jeudi, la reprise des marchés boursiers, en particulier celle des valeurs liées à l'IA , ayant déclenché des achats de la part d'investisseurs à la recherche de bonnes affaires misant sur des perspectives de demande plus favorables, tandis que le zinc a enregistré sa plus forte hausse depuis janvier à la suite de l'annonce de la fermeture d'une fonderie.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange était en hausse de 1,9 % à 11 867 dollars la tonne métrique à 17 h 00 GMT. Les cours de ce métal utilisé pour fabriquer des câbles électriques ont chuté d’environ 17 % au cours des quatre dernières semaines.

Selon les opérateurs, cette baisse a créé des opportunités d’achat pour les investisseurs souhaitant s’exposer au cuivre.

Les anticipations d’une demande croissante de la part des centres de données, nécessaires aux investissements dans l’IA et les réseaux électriques, avaient propulsé le cuivre à un niveau record de 14 875 dollars en septembre.

"Ce métal est peut-être devenu trop étroitement lié au secteur de l’IA, ce qui a incité certains investisseurs à réévaluer ce lien", a déclaré Albert Mackenzie, analyste chez Benchmark Mineral Intelligence.

"Les récentes inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA se sont concentrées sur les investissements dans les centres de données, tandis que le renforcement du dollar et la détérioration des perspectives économiques ont accentué la pression."

Une appréciation de la devise américaine rend les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, ce qui pèse sur la demande. Il s’agit d’une corrélation exploitée par les fonds qui négocient en s’appuyant sur des signaux d’achat et de vente à court terme issus de modèles numériques.

Un facteur défavorable pour le cuivre réside toutefois dans la légère décote du contrat au comptant par rapport à l’ CMCU0-3 à terme à trois mois, ce qui suggère une offre abondante sur le LME, où les stocks sont en hausse MCUSTX-TOTAL .

Le zinc CMZN3 a progressé de 3,5 % à 3 511 dollars la tonne. Il avait auparavant grimpé jusqu’à 5,3 %, sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 29 janvier, après que Nyrstar, filiale de Trafigura, a annoncé qu’elle allait interrompre la production à partir du 30 novembre dans sa fonderie de Budel, aux Pays-Bas, d’une capacité de 315 000 tonnes par an.

L’ CMAL3 aluminium a grimpé de 2,1 % à 2 809 dollars. L’attention reste focalisée sur les importantes positions sur les warrants et les contrats au comptant 0#LME-WHC , qui ont exacerbé les inquiétudes concernant le faible niveau des stocks d’aluminium MAL-STOCKS et créé un fort "backwardation" pour les contrats à échéance proche par rapport aux contrats à terme à plus longue échéance 0#MAL: .

La prime du contrat au comptant sur l’aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 s’établissait en dernier à 145 dollars la tonne.

Par ailleurs, le plomb CMPB3 a progressé de 2,2 % à 1 871 dollars, le nickel CMNI3 a grimpé de 3,7 % à 15 725 dollars et l'étain CMSN3 a gagné 2 % à 37 930 dollars.