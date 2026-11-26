Les cours du cuivre ont rebondi jeudi, la reprise des marchés boursiers, en particulier des valeurs liées à l’intelligence artificielle, ayant déclenché des achats de la part d’investisseurs à la recherche de bonnes affaires, misant sur de meilleures perspectives de demande pour ce métal.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange s'est négocié en hausse de 2,6 % à 11 958 dollars la tonne métrique lors des séances officielles. Les prix de ce métal, utilisé pour fabriquer des câbles conducteurs d'électricité, ont chuté de 18 % au cours des quatre dernières semaines.

Selon les opérateurs, la baisse observée ces derniers jours a créé des opportunités d’achat pour les investisseurs souhaitant s’exposer au cuivre.

Les anticipations d’une demande croissante de la part des centres de données nécessaires à l’intelligence artificielle et aux investissements dans les réseaux électriques avaient propulsé le cuivre à un niveau record de 14 875 dollars la tonne en septembre.

“Ce métal est peut-être devenu trop étroitement lié au secteur de l’IA, ce qui a incité certains investisseurs à réévaluer ce lien”, a déclaré Albert Mackenzie, analyste chez Benchmark Mineral Intelligence.

“Les récentes inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA se sont concentrées sur les investissements dans les centres de données, tandis que le renforcement du dollar et la détérioration des perspectives économiques ont accentué la pression.”

Une appréciation de la devise américaine rend les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, ce qui pèse sur la demande. Il s’agit d’une corrélation exploitée par les fonds qui négocient en s’appuyant sur des signaux d’achat et de vente à court terme issus de modèles numériques.

Un facteur défavorable pour le cuivre réside toutefois dans la décote du contrat au comptant par rapport au contrat à terme à trois mois CMCU0-3 , ce qui suggère une offre abondante sur le LME, où les stocks dans ses entrepôts agréés sont en hausse MCUSTX-TOTAL .

Par ailleurs, les cours du zinc ont bondi après l’annonce par Nyrstar, filiale de Trafigura, de l’arrêt de la production de ce métal de galvanisation sur son site de Budel, aux Pays-Bas, à compter du 30 novembre.

Le zinc CMZN3 a gagné 3,8 % à 3 521 dollars la tonne.

Sur le marché de l’aluminium, l’attention reste focalisée sur les importantes positions sur les warrants et les contrats au comptant 0#LME-WHC , qui ont exacerbé les inquiétudes concernant l’offre, alimentées par des stocks du LME à leur plus bas niveau depuis 36 ans MAL-STOCKS .

Cela a entraîné des primes ou des situations de “backwardation” pour les contrats à terme à échéance proche sur l’aluminium par rapport aux contrats à terme à plus longue échéance 0#MAL: .

Le déport du contrat au comptant sur l’aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 a dépassé les 400 dollars la tonne cette semaine, son plus haut niveau depuis 1988.

L’aluminium à trois mois CMAL3 a progressé de 2,5 % à 2 819,5 dollars la tonne, le plomb CMPB3 a gagné 2 % à 1 867 dollars, le nickel CMNI3 a grimpé de 3,9 % à 15 760 dollars et l’étain CMSN3 a avancé de 5 % à 39 046 dollars.