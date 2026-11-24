Les cours du cuivre et de l'étain ont fortement chuté mardi, effaçant tous les gains enregistrés lors de la séance précédente alors que la reprise liée à l'IA s'essoufflait, tandis que l'aluminium a plongé à son plus bas niveau depuis 13 mois.
Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 5,3 % à 11.823,50 dollars la tonne métrique à 16 h 01 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 23 mars.
Ce métal, utilisé dans les réseaux électriques et les centres de données, avait bondi de 5,3 % lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un large rebond des valeurs liées à l’IA après que la démission de M. Huang, le 12 novembre, eut provoqué une chute brutale.
Mais les actions américaines s’apprêtaient à reculer mardi, l’euphorie initiale suscitée par le retour de M. Huang s’étant dissipée, les investisseurs se montrant prudents quant à la poursuite des hausses liées à l’IA et aux données sur l’inflation aux États-Unis. MET/L
« Ces investisseurs ne reprennent pas entièrement les positions qu’ils détenaient avant cet événement, notamment leur exposition aux matières premières », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. « Je pense qu’ils observent le marché en se disant que le cuivre est volatil. »
L’étain CMSN3 , un autre métal qui devrait bénéficier du développement de l’IA, a chuté de 6,7 % à 39.710 dollars la tonne, passant sous la barre des 40.000 dollars pour la première fois depuis décembre dernier.
La société de courtage Sucden Financial a confirmé qu’une reprise plus durable des métaux de base nécessiterait un regain d’intérêt des acheteurs une fois que le rebond initial lié au soulagement se serait estompé.
L’aluminium CMAL3 a reculé de 3 % à 2.768 dollars. Le métal avait auparavant chuté de 3,9 % à 2.744,50 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2025 , après que Bloomberg News eut annoncé que le LME s’apprêtait à approuver une marque d’aluminium indonésienne .
La prime du contrat au comptant de l’aluminium sur le LME par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 s’est ramenée à 263 dollars la tonne , contre plus de 400 dollars lundi, après que le LME a temporairement durci ses règles en réponse à la pénurie de ce métal.
Le zinc CMZN3 a chuté de 3 % à 3.445,50 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 2 juillet, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 1,9 % à 15.175 dollars et que le plomb CMPB3 est resté stable à 1.827,50 dollars après avoir atteint son plus bas niveau depuis septembre 2022.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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