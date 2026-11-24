Les cours du cuivre et de l'étain ont fortement chuté mardi, effaçant tous les gains enregistrés lors de la séance précédente alors que la reprise liée à l'IA s'essoufflait, tandis que l'aluminium a plongé à son plus bas niveau depuis 13 mois.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 5,3 % à 11.823,50 dollars la tonne métrique à 16 h 01 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 23 mars.

Ce métal, utilisé dans les réseaux électriques et les centres de données, avait bondi de 5,3 % lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un large rebond des valeurs liées à l’IA après que la démission de M. Huang, le 12 novembre, eut provoqué une chute brutale.

Mais les actions américaines s’apprêtaient à reculer mardi, l’euphorie initiale suscitée par le retour de M. Huang s’étant dissipée, les investisseurs se montrant prudents quant à la poursuite des hausses liées à l’IA et aux données sur l’inflation aux États-Unis. MET/L

« Ces investisseurs ne reprennent pas entièrement les positions qu’ils détenaient avant cet événement, notamment leur exposition aux matières premières », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum. « Je pense qu’ils observent le marché en se disant que le cuivre est volatil. »

L’étain CMSN3 , un autre métal qui devrait bénéficier du développement de l’IA, a chuté de 6,7 % à 39.710 dollars la tonne, passant sous la barre des 40.000 dollars pour la première fois depuis décembre dernier.

La société de courtage Sucden Financial a confirmé qu’une reprise plus durable des métaux de base nécessiterait un regain d’intérêt des acheteurs une fois que le rebond initial lié au soulagement se serait estompé.

L’aluminium CMAL3 a reculé de 3 % à 2.768 dollars. Le métal avait auparavant chuté de 3,9 % à 2.744,50 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2025 , après que Bloomberg News eut annoncé que le LME s’apprêtait à approuver une marque d’aluminium indonésienne .

La prime du contrat au comptant de l’aluminium sur le LME par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 s’est ramenée à 263 dollars la tonne , contre plus de 400 dollars lundi, après que le LME a temporairement durci ses règles en réponse à la pénurie de ce métal.

Le zinc CMZN3 a chuté de 3 % à 3.445,50 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 2 juillet, tandis que le nickel CMNI3 a reculé de 1,9 % à 15.175 dollars et que le plomb CMPB3 est resté stable à 1.827,50 dollars après avoir atteint son plus bas niveau depuis septembre 2022.