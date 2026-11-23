MÉTAUX-Le cuivre et l'étain rebondissent après la réintégration de Huang au poste de directeur général de Nvidia

Les cours du cuivre et de l'étain ont fortement augmenté lundi après que la société spécialisée dans l'IA Nvidia NVDA.O a décidé de réintégrer son cofondateur Jensen Huang au poste de directeur général avec effet immédiat.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 à la Bourse des métaux de Londres (LME) a progressé de 3,2 % à 12.547 dollars à 17 h 00 GMT, après avoir grimpé de 5,3 % à 12.802 dollars peu après l'annonce par Nvidia du retour de Jensen Huang , enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière depuis janvier.

Ce métal, utilisé pour la construction de centres de données dédiés à l’IA, était brièvement passé sous la barre psychologique des 12.000 dollars plus tôt dans la séance, atteignant son plus bas niveau depuis près de huit mois.

L'étain CMSN3 , un autre métal censé bénéficier du développement de l'IA en raison de son utilisation comme soudure dans les circuits imprimés, était en hausse de 4,1 % à 42.305 dollars, après avoir bondi de 6,2 % à 43.375 dollars.

Ces deux métaux avaient été pris dans une forte vague de ventes ce mois-ci après que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a fait craindre un contrôle accru des investissements dans l’IA.

La démission de Huang, le 12 novembre, a exacerbé cette vague de ventes. Il a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme d’affaires soupçonnée par les autorités américaines d’espionnage au profit de la Chine.

L'annonce de Nvidia a inversé la tendance sur le complexe du LME, après les pertes enregistrées plus tôt sur certains métaux industriels.

L'aluminium CMAL3 a progressé de 1,3 % pour atteindre 2.860 dollars la tonne, le contrat au comptant de l'aluminium sur le LME s'échangeant en dernière cotation avec une prime de 405 dollars par tonne par rapport à l' CMAL0-3 à terme à trois mois, alors que la pénurie de ce métal léger se poursuit.

Il s’agit du plus fort écart de backwardation entre le marché au comptant et le marché à terme de trois mois jamais enregistré par LSEG Workspace, bien que deux sources du secteur de l’aluminium se souviennent qu’il avait dépassé 1.300 dollars en 1988.

Une entité détient entre 50 % et 79 % des warrants sur l’aluminium du LME, contre 40 % à 49 % vendredi, ce qui accentue le sentiment de resserrement.

CMPB3 Le cours du zinc CMZN3 a progressé de 1,7 % à 3.561,50 dollars et le cours du nickel CMNI3 a gagné 0,5 % à 15.495 dollars. Le cours du plomb a fait figure de parent pauvre, reculant de 0,8 % à 1.830 dollars après avoir atteint un plus bas de séance à 1.821 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2022.