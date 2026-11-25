MÉTAUX-Le cuivre chute à son plus bas niveau depuis 11 mois alors que les investisseurs se retirent

Les cours du cuivre ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis plus de 11 mois, les investisseurs s'étant retirés après de nouvelles baisses des valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 0.6% à 11.755 dollars la tonne métrique lors des négociations officielles à la criée, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 18 décembre dernier à 11.682 dollars.

Le cuivre du LME a chuté de 17% ce mois-ci en raison de la vigueur du dollar, de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt et des craintes d’une baisse des dépenses consacrées aux centres de données d’IA, qui devaient pourtant constituer un secteur de forte croissance.

"Les investisseurs cherchaient à se positionner sur les actifs tangibles ainsi que sur l’expansion et la croissance de l’IA, mais je pense que ce mouvement de dé , de dénouement et de correction n’est pas encore terminé", a déclaré George Griffiths, responsable des marchés chez AMT Futures.

"Je pense que la plupart des acteurs ont décidé que c’était le bon moment pour se mettre en retrait. Quiconque était présent au début des années 2000 est capable de reconnaître les schémas et de deviner jusqu’où cela peut aller."

M. Griffiths a souligné que les niveaux d’encours de contrats sur le cuivre avaient considérablement baissé.

En Chine, le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a clôturé en baisse de 6.3% après avoir atteint 87.950 yuans, son plus bas niveau depuis le 1er décembre 2025.

L’étain, un autre métal censé bénéficier de l’expansion des infrastructures d’IA, a également subi une forte pression à la vente.

L'étain au LME CMSN3 a reculé de 3.9% lors des échanges officiels, à 38.000 dollars la tonne , après avoir atteint son plus bas niveau depuis un an, tandis que le contrat le plus négocié à Shanghai SSNv1 a plongé de 9.6%, sa plus forte baisse depuis plus d'un an.

L' CMAL3 de l’aluminium au LME a cédé 0.4% à 2.758 dollars la tonne, atteignant son plus bas niveau depuis 13 mois.

Après que le LME a temporairement resserré mardi ses règles de prêt afin d’atténuer la tension sur le marché de l’aluminium, la prime de l’aluminium au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMAL0-3 a chuté à 95 dollars la tonne, contre 405 dollars lundi, son plus haut niveau depuis 1988.

Le zinc du LME CMZN3 a reculé de 1.2% à 3.392 dollars la tonne, le plomb CMPB3 a cédé 0.4% à 1.825 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 0.3% à 15.205 dollars.

(1 dollar = 6,6640 yuans renminbi)