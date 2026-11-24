MÉTAUX-Le cuivre cède les gains enregistrés grâce à l'essor de l'IA ; l'aluminium atteint son plus bas niveau depuis 13 mois

Le cuivre a fortement chuté mardi, effaçant la majeure partie des gains enregistrés lors de la séance précédente sous l’effet de l’intelligence artificielle, la vigueur du dollar ayant découragé les achats, tandis que l’aluminium a plongé à son plus bas niveau depuis 13 mois.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a reculé de 3,5 % à 12 054 dollars la tonne métrique lors des enchères officielles à la criée, après avoir brièvement frôlé la barre des 12 000 dollars.

Ce métal, utilisé dans les réseaux électriques et les centres de données, avait bondi de 5,3 % lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant une vague de rebond des valeurs liées à l’IA après que la démission de Jensen Huang, le 12 novembre, eut provoqué une chute brutale.

« Ces investisseurs ne rétablissent pas entièrement les positions qu’ils détenaient avant cet événement, notamment leur exposition aux matières premières », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

« Je pense qu’ils se disent que le cuivre est volatil. Son cours ne monte pas toujours, alors je vais peut-être simplement réduire mon exposition aux matières premières et me concentrer uniquement sur l’IA. »

La société de courtage Sucden Financial a confirmé qu’une reprise plus durable des métaux de base nécessiterait un regain d’intérêt des acheteurs une fois que le rebond initial lié au soulagement se serait estompé.

Le dollar s'est négocié à son plus haut niveau depuis près de deux ans, sur fond d'anticipations selon lesquelles la croissance économique américaine pourrait contraindre la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt. Un billet vert plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

L’aluminium CMAL3 a quant à lui reculé de 2,4 % à 2 787 dollars la tonne. Le métal avait auparavant chuté de 3,9 % à 2 744,50 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2025 , après que Bloomberg News eut annoncé que le LME s’apprêtait à approuver une marque d’aluminium indonésienne .

La prime du contrat au comptant de l’aluminium sur le LME par rapport au contrat à terme à trois mois CMAL0-3 s’est ramenée à 340 dollars la tonne , contre plus de 400 dollars lundi , mais elle reste le signe d’une forte pénurie à court terme.

Oddo BHF, qui négocie de l’aluminium depuis 2006, a appelé le LME à intervenir pour remédier à cette pénurie .

Le zinc CMZN3 a reculé de 1,3 % à 3 507,50 dollars, le nickel CMNI3 a glissé de 1,3 % à 15 285 dollars, et le plomb CMPB3 a perdu 0,1 % à 1 827 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2022.

L'étain CMSN3 , un autre métal qui devrait bénéficier du développement de l'IA, a chuté de 4,2 % à 40 850 $.