MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus bas niveau depuis trois mois : la demande et les taux américains au centre de l'attention

Les cours du cuivre ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, le marché s'inquiétant de la faiblesse de la demande et anticipant des hausses des taux d'intérêt américains susceptibles de renforcer le dollar.

À 12h00 GMT, le cours de référence du cuivre à la Bourse des métaux de Londres (LME) reculait de 1,2 % à 13 645 dollars la tonne métrique, mais s'était tout de même redressé par rapport à son niveau antérieur de 13 629 dollars — son plus bas niveau depuis le 29 juillet.

Un dollar américain plus fort rend les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, ce qui pourrait freiner la demande. Cette corrélation est exploitée par les fonds qui négocient en s’appuyant sur des signaux d’achat et de vente issus de modèles mathématiques.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont exprimé leur inquiétude face à une inflation tenace et ont laissé entrevoir la possibilité d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la banque centrale des 8 et 9 décembre.

« Les chiffres de l’inflation aux États-Unis montrent que cela reste un problème dans ce pays; les marchés des métaux s’ajustent donc en conséquence, ce qui fait baisser le cours du cuivre », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

M. Price a indiqué que la demande industrielle globale de cuivre était atone et que la chute des cours des valeurs technologiques en était en partie la cause. “Chaque fois que l’IA subit un revers, la demande et les prix du cuivre sont également mis sous pression.”

Sur le plan technique, le niveau de soutien du cuivre se situe autour de 13 615 dollars, où se trouve actuellement la moyenne mobile sur 200 jours.

Par ailleurs, la prime ou le “backwardation” du contrat au comptant sur l’aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois a atteint son plus haut niveau depuis 36 ans, dépassant les 175 dollars la tonne MAL0-3 , en partie en raison des stocks historiquement bas dans les entrepôts agréés par le LME MAL-STOCKS .

Les stocks d’aluminium dans les entrepôts du LME, qui s’élèvent à 226 350 tonnes, ont chuté de près de 56 % depuis janvier, tandis que dans les entrepôts surveillés par la Bourse des contrats à terme de Shanghai (ShFE) AL-STX-SGH , ils ont reculé de 31 % la semaine dernière pour s’établir à 132 605 tonnes, leur plus bas niveau depuis décembre.

La courbe des échéances des prix de l’aluminium sur la ShFE présente également un phénomène de “backwardation” 0#SAF: . Le contrat de novembre SAFX6 s’échangeait avec une prime de 355 yuans par rapport au contrat de décembre SAFZ6 .

L'aluminium à trois mois CMAL3 a reculé de 0,2 % à 3 061 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a chuté de 0,7 % à 3 728 dollars, le plomb CPMB3 a glissé de 0,2 % à 1 879 dollars, l'étain CMSN3 est resté pratiquement inchangé à 46 500 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 0,7 % à 16 320 dollars.