MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus bas niveau depuis trois mois ; l'attention se porte sur la demande et les taux américains

Les cours du cuivre ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois, le marché s'inquiétant de la faiblesse de la demande et anticipant des hausses des taux d'intérêt américains qui pourraient se traduire par une nouvelle appréciation du dollar.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange a reculé de 1,2% à 13.650 dollars la tonne métrique lors des séances officielles, mais s'est tout de même redressé par rapport à son niveau antérieur de 13.609,5 dollars — son plus bas niveau depuis le 29 juillet.

Un dollar américain plus fort rend les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, ce qui pourrait freiner la demande. Cette corrélation est exploitée par les fonds qui négocient en s’appuyant sur des signaux d’achat et de vente issus de modèles mathématiques.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont exprimé leur inquiétude face à une inflation tenace et ont laissé ouverte la possibilité d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la banque centrale des 8 et 9 décembre.

“Les chiffres de l’inflation aux États-Unis montrent que cela reste un problème dans ce pays; les marchés des métaux s’ajustent donc en conséquence, ce qui fait baisser le cours du cuivre”, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

La demande industrielle globale de cuivre a été faible, et la chute des cours des valeurs technologiques en est en partie la cause, a ajouté Tom Price. “Chaque fois que l’IA subit un revers, la demande et les prix du cuivre sont également mis sous pression.”

Sur le plan technique, le niveau de soutien du cuivre se situe autour de 13.615 dollars, où se trouve actuellement la moyenne mobile sur 200 jours.

Par ailleurs, la prime, ou “backwardation”, du contrat au comptant sur l’aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois a atteint son plus haut niveau depuis 36 ans, dépassant les 175 dollars la tonne MAL0-3 , en partie en raison des stocks historiquement bas dans les entrepôts agréés par le LME MAL-STOCKS . Elle s’établissait dernièrement à environ 120 dollars la tonne.

Les stocks d’aluminium dans les entrepôts du LME, qui s’élèvent à 226.350 tonnes, ont chuté de près de 56% depuis janvier, tandis que dans les entrepôts surveillés par la Bourse des contrats à terme de Shanghai (ShFE) AL-STX-SGH , ils ont reculé de 31% la semaine dernière pour s’établir à 132.605 tonnes, leur plus bas niveau depuis décembre.

La courbe des échéances des prix de l’aluminium sur la ShFE présente également un phénomène de “backwardation” 0#SAF: . Le contrat de novembre SAFX6 s’échangeait avec une prime de 355 yuans par rapport au contrat de décembre SAFZ6 .

L'aluminium à trois mois CMAL3 a reculé de 1,2% à 3.030 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a chuté de 1% à 3.720 dollars, le plomb CPMB3 a glissé de 0,2% à 1.878 dollars, l'étain CMSN3 a baissé de 0,6% à 46.240 dollars et le nickel CMNI3 a légèrement reculé de 0,1% à 16.190 dollars.