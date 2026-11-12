MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus bas niveau depuis quatre mois ; l'attention se porte sur la demande, l'IA et les taux américains

Les cours du cuivre ont chuté jeudi à leur plus bas niveau depuis quatre mois, le marché s'inquiétant de la faiblesse de la demande, due en partie aux difficultés rencontrées par le secteur de l'intelligence artificielle, et anticipant des hausses des taux d'intérêt américains qui pourraient se traduire par une nouvelle appréciation du dollar.

La vague de ventes s’est accélérée après l’ouverture de la Bourse de New York, suite à l’annonce du départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , privant ainsi le secteur de l’intelligence artificielle de son plus grand défenseur.

À 15 h 38 GMT, le cours de référence du cuivre à la Bourse des métaux de Londres (LME) reculait de 1,9 % à 13 550 dollars la tonne métrique, contre 13 515 dollars un peu plus tôt – son plus bas niveau depuis le 20 juillet.

Un dollar américain plus fort rend les métaux cotés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises, ce qui pourrait freiner la demande. Cette corrélation est exploitée par les fonds qui négocient en s’appuyant sur des signaux d’achat et de vente générés par des modèles mathématiques.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont exprimé leur inquiétude face à une inflation tenace et ont laissé entrevoir la possibilité d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la banque centrale des 8 et 9 décembre.

“Les chiffres de l’inflation aux États-Unis montrent que cela reste un problème dans ce pays; les marchés des métaux s’ajustent donc en conséquence, ce qui fait baisser le cours du cuivre”, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

La demande industrielle globale de cuivre a été faible, et la chute des cours des valeurs technologiques en est en partie la cause, a ajouté Tom Price. “Chaque fois que l’IA subit un revers, la demande et les prix du cuivre sont également mis sous pression.”

Par ailleurs, la prime, ou « backwardation », du contrat au comptant sur l’aluminium par rapport au contrat à terme à trois mois a atteint son plus haut niveau depuis 36 ans, dépassant les 175 dollars la tonne MAL0-3 , en partie en raison de stocks historiquement bas dans les entrepôts agréés par le LME MAL-STOCKS . Elle s’établissait dernièrement à environ 120 dollars la tonne.

Les stocks d’aluminium dans les entrepôts du LME, qui s’élèvent à 226 350 tonnes, ont chuté de près de 56 % depuis janvier, tandis que dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai (ShFE) AL-STX-SGH , ils ont reculé de 31 % la semaine dernière pour s’établir à 132 605 tonnes, leur plus bas niveau depuis décembre.

La courbe des échéances des prix de l’aluminium sur la ShFE présente également un phénomène de « backwardation » 0#SAF: . Le contrat de novembre SAFX6 s’échangeait avec une prime de 355 yuans par rapport au contrat de décembre SAFZ6 .

L'aluminium à trois mois CMAL3 a reculé de 1,5 % à 3 022 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a baissé de 1,4 % à 3 704 dollars, le plomb CPMB3 a glissé de 0,2 % à 1 879 dollars, l'étain CMSN3 a perdu 1,2 % à 45 985 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 0,3 % à 16 235 dollars.