MÉTAUX-Le cuivre atteint son plus bas niveau depuis 11 mois alors que les craintes liées aux droits de douane et à la hausse des taux d'intérêt pèsent sur les marchés

Les cours du cuivre ont atteint jeudi leur plus bas niveau depuis plus de 11 mois, les investisseurs s'étant retirés après de nouvelles baisses sur les marchés boursiers , provoquées par les nouveaux droits de douane américains et les données sur l'inflation aux États-Unis qui ont ravivé les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt .

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 1,9 % à 11 596 dollars la tonne métrique à 15 h 30 GMT, son plus bas niveau depuis le 16 décembre.

Ces baisses se sont accentuées après la publication de données indiquant que l’inflation américaine avait encore augmenté en octobre et que le président américain Donald Trump avait annoncé de nouveaux droits de douane .

Le cuivre au LME a chuté de 18 % ce mois-ci en raison de la vigueur du dollar, de la perspective d’une hausse des taux d’intérêt et des craintes d’une baisse des dépenses consacrées aux centres de données d’IA, qui devaient constituer un secteur de forte croissance.

“Les investisseurs cherchaient à se positionner sur les actifs tangibles ainsi que sur l’expansion et la croissance de l’IA, mais je pense que ce dénouement et cette correction ont encore de la route devant eux”, a déclaré George Griffiths, responsable des marchés chez AMT Futures.

“Je pense que la plupart des acteurs ont décidé que c’était le bon moment pour se mettre en retrait. Quiconque était présent au début des années 2000 est capable de reconnaître les schémas et de deviner jusqu’où cela peut aller.”

M. Griffiths a souligné que les niveaux d’encours de contrats sur le cuivre avaient considérablement baissé.

En Chine, le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a clôturé en baisse de 6,3 % après avoir atteint 87 950 yuans, son plus bas niveau depuis le 1er décembre 2025.

L’étain, un autre métal susceptible de bénéficier de l’expansion des infrastructures d’IA, a également subi une forte pression à la vente.

L' CMSN3 de l'étain sur le LME a chuté de 7,2 % à 36 710 dollars la tonne, son plus bas niveau depuis un an, tandis que le contrat le plus négocié à Shanghai SSNv1 a plongé de 9,6 %, sa plus forte baisse depuis plus d'un an.

L’ CMAL3 de l’aluminium au LME a cédé 0,7 % à 2 750 dollars la tonne après avoir atteint son plus bas niveau depuis 13 mois.

Après que le LME a temporairement resserré mardi ses règles de prêt afin d’atténuer la tension sur le marché de l’aluminium, la prime de l’aluminium au comptant du LME par rapport au contrat à trois mois CMAL0-3 a chuté à 95 dollars la tonne, contre 405 dollars lundi, son plus haut niveau depuis 1988.

Le zinc du LME CMZN3 a reculé de 1,3 % à 3 389 dollars la tonne, le plomb CMPB3 a légèrement baissé de 0,1 % à 1 830 dollars et le nickel CMNI3 a progressé de 0,1 % à 15 175 dollars. Le zinc a atteint son plus bas niveau depuis six mois, tandis que le nickel a atteint son plus bas niveau depuis un an.

(1 dollar = 6,6640 yuans renminbi)