MÉTAUX-Le cuivre à Londres poursuit sa baisse et atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre mois

Les cours du cuivre à Londres ont reculé lundi pour la troisième séance consécutive, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois, sous l'effet des inquiétudes persistantes concernant les investissements dans l'intelligence artificielle et du raffermissement du dollar américain.

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 reculait de 1 % à 13 264,5 dollars la tonne métrique à 01h55 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 9 juillet.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFv1 a chuté de 1,3 % à 103 730 yuans (15 549 dollars) la tonne, son plus bas niveau depuis le 20 juillet.

Le dollar s’est raffermi face à la plupart de ses homologues après que des commentaires « hawkish » de la part de responsables de la Réserve fédérale et un rapport d’inflation en forte hausse pour le mois d’octobre ont renforcé les anticipations d’une politique monétaire agressive de la Fed. Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises. USD/

“Le cours du cuivre reste pris dans la spirale baissière des valeurs technologiques… À la suite des élections de mi-mandat, les inquiétudes concernant la demande, liées à un essoufflement du boom de l’IA, pèsent trop lourdement sur le métal”, ont déclaré les analystes de la Commerzbank.

Les actions asiatiques ont chuté après une semaine mouvementée, marquée par le départ surprise de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia; les résultats du fabricant de puces et l’introduction en bourse d’Anthropic cette semaine devraient permettre de déterminer si le marché haussier alimenté par l’IA a encore de la marge . MKTS/GLOB

Les données publiées vendredi ont montré que les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par la Bourse à terme de Shanghai avaient baissé de 18,3 % par rapport à la semaine précédente.

Parmi les autres métaux du LME, l’aluminium CMAL3 a reculé de 0,8 %, le zinc CMZN3 a cédé 0,5 %, le plomb CMPB3 a baissé de 0,3 %, le nickel CMNI3 a fléchi de 0,5 % et l’étain CMSN3 a perdu 1,6 %.

Sur la SHFE, l’aluminium SAFv1 a reculé de 0,9 %, le zinc SZNv1 a baissé de 1,2 %, le plomb SPBv1 a progressé de 0,9 %, le nickel SNIv1 a glissé de 2 % et l’étain SSNv1 a perdu 1,8 %.

Les analystes de BMI ont maintenu leurs prévisions pour le prix du zinc en 2026 à 3 620 dollars la tonne métrique, mais ont souligné de légers risques de baisse liés à la reprise de la production minière chinoise, à l'affaiblissement de la demande industrielle et au renforcement du dollar américain.

(1 dollar = 6,6710 yuans renminbi)