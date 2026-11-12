MÉTAUX-L'aluminium de Shanghai enregistre sa plus forte hausse depuis avril en raison de stocks réduits

Jeudi, le cours de l'aluminium à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a rebondi dans un contexte de primes à court terme élevées, les stocks restant limités.
Le contrat sur l'aluminium de décembre le plus négocié SAFc2 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a progressé de 1,86 % pour s'établir à 22.700 yuans (soit 3 403,15 dollars) la tonne métrique à 02h53 GMT, après avoir gagné jusqu'à 2,36 % plus tôt dans la séance, sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 16 avril.
Le contrat avait reculé lors des deux séances précédentes , atteignant son plus bas niveau depuis 11 mois .
Le “backwardation” à court terme, c’est-à-dire la prime SAFc1 du contrat du mois en cours (décembre) par rapport au contrat de décembre, est resté élevé, à environ 300 yuans la tonne. Cela fait suite à la prime “au comptant par rapport à trois mois” CMAL0-3 sur la Bourse des métaux de Londres, qui a atteint mercredi son plus haut niveau en 30 ans , à 151,50 dollars.
Le “backwardation” désigne une situation sur les marchés des matières premières où le prix au comptant ou à échéance proche dépasse le prix de la livraison à terme.
Le contrat de référence de l’aluminium à trois mois de la LME CMAL3 a légèrement progressé de 0,13 % pour s’établir à 3 072,50 dollars la tonne.
Les stocks d’aluminium disponibles sur les bourses sont restés limités, en particulier sur le LME MCUSTX-TOTAL , où les stocks ont diminué de plus de moitié depuis la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les stocks restants étaient principalement d’origine russe.
Les stocks d’aluminium de la SHFE AL-STX-SGH ont également connu des sorties persistantes. Selon le rapport hebdomadaire de la SHFE sur les stocks, ceux-ci ont baissé de plus de 30 % la semaine dernière pour s’établir à 132.605 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier . Une baisse similaire a également été observée pour les stocks d’ aluminium sur warrant de la Bourse de Shanghai WSAF-TOTAL-D , qui s’établissaient à 47.540 tonnes mercredi, leur plus bas niveau depuis août 2025.
Les acheteurs en aval chinois ont intensifié leurs achats à la suite de la récente baisse des prix, tandis que la pénurie d’approvisionnements à court terme et le fort backwardation sur les marchés étrangers pourraient soutenir un rebond à court terme, ont indiqué dans une note les analystes du courtier chinois Jinrui Futures.
Toutefois, la mise en service de nouvelles capacités de fusion à l’étranger et les prévisions d’un affaiblissement de la demande pourraient exercer une pression croissante sur les prix à plus long terme, ont-ils ajouté.
Parmi les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 a reculé de 0,54 %, le zinc CMZN3 a baissé de 0,17 %, le plomb CMPB3 a glissé de 0,19 %, le nickel CMNI3 a fléchi de 0,04 % et l'étain CMSN3 a perdu 0,58 %.
Sur la SHFE, le cuivre SCFc2 a reculé de 0,04 %, le zinc SZNc2 a progressé de 0,20 %, le plomb SPBc2 a chuté de 0,72 %, le nickel SNIc2 a gagné 0,44 % et l'étain SSNc2 a reculé de 0,27 %.
(1 $ = 6,6703 yuans renminbi chinois)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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