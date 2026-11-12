MÉTAUX-L'aluminium de Shanghai enregistre sa plus forte hausse depuis avril en raison de stocks réduits

Jeudi, le cours de l'aluminium à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a rebondi dans un contexte de primes à court terme élevées, les stocks restant limités.

Le contrat sur l'aluminium de décembre le plus négocié SAFc2 à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a progressé de 1,86 % pour s'établir à 22.700 yuans (soit 3 403,15 dollars) la tonne métrique à 02h53 GMT, après avoir gagné jusqu'à 2,36 % plus tôt dans la séance, sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 16 avril.

Le contrat avait reculé lors des deux séances précédentes , atteignant son plus bas niveau depuis 11 mois .

Le “backwardation” à court terme, c’est-à-dire la prime SAFc1 du contrat du mois en cours (décembre) par rapport au contrat de décembre, est resté élevé, à environ 300 yuans la tonne. Cela fait suite à la prime “au comptant par rapport à trois mois” CMAL0-3 sur la Bourse des métaux de Londres, qui a atteint mercredi son plus haut niveau en 30 ans , à 151,50 dollars.

Le “backwardation” désigne une situation sur les marchés des matières premières où le prix au comptant ou à échéance proche dépasse le prix de la livraison à terme.

Le contrat de référence de l’aluminium à trois mois de la LME CMAL3 a légèrement progressé de 0,13 % pour s’établir à 3 072,50 dollars la tonne.

Les stocks d’aluminium disponibles sur les bourses sont restés limités, en particulier sur le LME MCUSTX-TOTAL , où les stocks ont diminué de plus de moitié depuis la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les stocks restants étaient principalement d’origine russe.

Les stocks d’aluminium de la SHFE AL-STX-SGH ont également connu des sorties persistantes. Selon le rapport hebdomadaire de la SHFE sur les stocks, ceux-ci ont baissé de plus de 30 % la semaine dernière pour s’établir à 132.605 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier . Une baisse similaire a également été observée pour les stocks d’ aluminium sur warrant de la Bourse de Shanghai WSAF-TOTAL-D , qui s’établissaient à 47.540 tonnes mercredi, leur plus bas niveau depuis août 2025.

Les acheteurs en aval chinois ont intensifié leurs achats à la suite de la récente baisse des prix, tandis que la pénurie d’approvisionnements à court terme et le fort backwardation sur les marchés étrangers pourraient soutenir un rebond à court terme, ont indiqué dans une note les analystes du courtier chinois Jinrui Futures.

Toutefois, la mise en service de nouvelles capacités de fusion à l’étranger et les prévisions d’un affaiblissement de la demande pourraient exercer une pression croissante sur les prix à plus long terme, ont-ils ajouté.

Parmi les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 a reculé de 0,54 %, le zinc CMZN3 a baissé de 0,17 %, le plomb CMPB3 a glissé de 0,19 %, le nickel CMNI3 a fléchi de 0,04 % et l'étain CMSN3 a perdu 0,58 %.

Sur la SHFE, le cuivre SCFc2 a reculé de 0,04 %, le zinc SZNc2 a progressé de 0,20 %, le plomb SPBc2 a chuté de 0,72 %, le nickel SNIc2 a gagné 0,44 % et l'étain SSNc2 a reculé de 0,27 %.

(1 $ = 6,6703 yuans renminbi chinois)