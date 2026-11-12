MÉTAUX-L'aluminium de Shanghai enregistre sa plus forte hausse depuis avril en raison de stocks réduits

L'aluminium sur la Bourse des contrats à terme de Shanghai a rebondi jeudi dans un contexte de primes à court terme élevées, les stocks restant limités.

Le contrat d’aluminium de décembre le plus négocié SAFv1 sur la Bourse de Shanghai a progressé de 1,77% à 22.680 yuans (3.401,37 dollars) la tonne métrique à 07h15 GMT, après avoir gagné jusqu’à 2,65% plus tôt dans la séance, sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 16 avril.

Le contrat avait reculé lors des deux séances précédentes, atteignant son plus bas niveau depuis 11 mois .

Le «backwardation» à court terme, c’est-à-dire la prime du contrat de novembre (mois le plus proche) SAFc1 par rapport au contrat de décembre, s’est établi à 355 yuans la tonne. Cette évolution fait suite à la prime «au comptant par rapport à trois mois» CMAL0-3 sur la Bourse des métaux de Londres (LME), qui a atteint mercredi son plus haut niveau en 30 ans à 151,50 dollars.

Le « backwardation » désigne une situation sur les marchés des matières premières où le prix au comptant ou à échéance proche dépasse le prix de la livraison à terme, ce qui indique une offre restreinte à court terme.

Le contrat de référence de l’aluminium à trois mois du LME CMAL3 a légèrement reculé de 0,28% à 3.060 dollars la tonne.

Les stocks d’aluminium disponibles sur les bourses sont restés limités, en particulier sur le LME MALSTX-TOTAL , où les stocks ont diminué de plus de moitié depuis la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les stocks restants étaient principalement d’origine russe.

Les stocks d’aluminium de la SHFE AL-STX-SGH ont également baissé de manière constante. Ils ont reculé de plus de 30% la semaine dernière pour s’établir à 132.605 tonnes, leur plus bas niveau depuis janvier, selon le rapport hebdomadaire de la SHFE sur les stocks. Une baisse similaire a été observée pour les stocks d’aluminium sur warrant de la Bourse de Shanghai WSAF-TOTAL-D , qui s’établissaient à 47.540 tonnes mercredi, leur plus bas niveau depuis août 2025.

Les acheteurs chinois en aval ont intensifié leurs achats à la suite de la récente baisse des prix, tandis que la pénurie d’approvisionnements à court terme et le fort « backwardation » sur les marchés étrangers pourraient favoriser un rebond à court terme, ont indiqué dans une note les analystes du courtier chinois Jinrui Futures.

Toutefois, la mise en service de nouvelles capacités de fusion à l’étranger et les prévisions d’un affaiblissement de la demande pourraient exercer une pression croissante sur les prix à plus long terme, ont-ils ajouté.

Parmi les autres métaux du LME, le cuivre CMCU3 a reculé de 1,1%, le zinc CMZN3 a baissé de 0,39%, le plomb CMPB3 a glissé de 0,35%, le nickel CMNI3 a progressé de 0,15% et l'étain CMSN3 a perdu 0,23%.

Sur la SHFE, le cuivre SCFv1 a reculé de 0,27%, le zinc SZNv1 a progressé de 0,14%, le plomb SPBv1 a chuté de 0,92%, le nickel SNIv1 a progressé de 0,78% et l'étain SSNv1 a reculé de 0,16%.

(1 $ = 6,6679 yuans renminbi chinois)