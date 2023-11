Métaux de base : Morgan Stanley distingue l'aluminium et le cuivre

(AOF) - "En ce qui concerne les métaux de base, notre ordre de préférence, du plus haussier au plus baissier, est l'aluminium, le cuivre, le zinc, le nickel et le plomb", a indiqué Morgan Stanley dans ses perspectives pour 2024. Pour les stratèges, malgré un sentiment macroéconomique pessimistes à propos de la Chine, la consommation apparente d'aluminium et de cuivre a été beaucoup plus forte que prévu, soutenue par la demande "verte" et l'achèvement de projets immobiliers.

En revanche, le zinc est plus exposé aux nouvelles mises en chantier dans les secteurs de l'acier et de l'immobilier, et ne bénéficie pas autant de la demande verte.

La banque américaine constate également que l'offre d'aluminium est limitée, avec une faible probabilité de reprise de la production par les fonderies européennes, tandis que les fonderies chinoises du Yunnan sont de nouveau confrontées à des restrictions de production en raison de pénuries d'eau qui ont entravé l'approvisionnement en énergie hydroélectrique de la région.

S'agissant du cuivre, elle prévoit désormais un marché équilibré, plutôt qu'excédentaire, pour 2023 et 2024, étant donné que les nouvelles mines ont été plus lentes à être mise en production et que les perturbations de l'approvisionnement au Chili sont restées importantes.

Morgan Stanley anticipe un prix de 2350 dollars pour la tonne d'aluminium au premier trimestre 2024 et de 8850 dollars pour la tonne de cuivre.