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Metals Company prévoit une décision de certification pour la demande consolidée de sa filiale américaine concernant l'exploitation minière des fonds marins d'ici la mi-décembre (9 novembre)
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 11:27

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La société Metals ​Company TMC.O a déclaré ​lundi ​que ​l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) des États-Unis devrait rendre une décision de certification d’ici la mi-décembre concernant la demande groupée de licence d’exploration en eaux profondes et d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par sa filiale américaine , une étape clé dans ses projets d’exploitation minière des fonds marins.

L’action de la société a progressé de 13 % en début de séance.

Voici plus de détails:

  • La filiale de la société a entamé l’année dernière la procédure de demande visant à obtenir sa licence d’exploration et son autorisation d’exploitation commerciale en vertu de la loi américaine sur les ressources minérales dures des grands fonds marins (US Deep Seabed Hard Mineral Resources Act)

  • La société sollicite cette licence et ce permis afin d’exploiter des minéraux des grands fonds marins dans les eaux internationales

  • L’administration du président Donald Trump poursuit ses efforts visant à encourager l’exploration des grands fonds marins par les États-Unis en accélérant la délivrance des autorisations aux entreprises à la recherche de minéraux stratégiques dans les eaux internationales

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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