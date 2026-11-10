Metals Company prévoit une décision de certification pour la demande consolidée de sa filiale américaine concernant l'exploitation minière des fonds marins d'ici la mi-décembre (9 novembre)

La société Metals ​Company TMC.O a déclaré ​lundi ​que ​l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) des États-Unis devrait rendre une décision de certification d’ici la mi-décembre concernant la demande groupée de licence d’exploration en eaux profondes et d’autorisation d’exploitation commerciale déposée par sa filiale américaine , une étape clé dans ses projets d’exploitation minière des fonds marins.

L’action de la société a progressé de 13 % en début de séance.

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