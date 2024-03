Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client METabolic EXplorer: vers un redressement pour Noovistago information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (METEX) fait savoir que le Tribunal de commerce de Paris a, ce jour, fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de sa filiale, METEX NØØVISTAGO.



Le Tribunal de commerce de Paris a désigné les administrateurs judiciaires et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 6 mai 2024 à midi.



Dans l'intervalle, l'exploitation de METEX NØØVISTAGO se poursuivra pendant la période d'observation.



METEX tiendra le marché informé des décisions devant être prises prochainement par le Tribunal de commerce s'agissant de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de METEX NØØVISTA.



Dans ce contexte, la Société a décidé de reporter l'arrêté de ses comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, initialement prévu le 28 mars 2024.



La société indique qu'elle fera 'ses meilleurs efforts' pour publier son rapport financier annuel d'ici le 30 juin 2024.





