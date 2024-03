Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client METabolic Explorer: suspension de la cotation information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Paris à compter du 12 mars 2024, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse qui sera diffusé prochainement.



METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment B, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris 0.00%