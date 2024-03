Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client METabolic EXplorer: sollicite une procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer (METEX) annonce solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce concomitamment à la demande d'ouverture de procédures de redressement judiciaire pour ses filiales opérationnelles METEX NØØVISTA et METEX NØØVISTAGO.



Le conseil d'administration de METEX a décidé d'activer ces leviers d'action pour se donner les moyens de poursuivre les discussions avec les pouvoirs publics visant à restaurer les conditions d'accès au sucre à un prix compétitif.



'L'issue de ces discussions est déterminante dans le cadre des négociations en cours avec de potentiels partenaires industriels', indique la société.



METEX tiendra le marché informé des décisions qui seront prises par le Tribunal de commerce dès que celles-ci seront rendues.



La cotation des actions METEX reprendra le 13 mars 2024 à l'ouverture du marché.







