METabolic EXplorer : production suspendue à Carling St-Avold

(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer cède près de 6% en Bourse ce vendredi après avoir annoncé une suspension de la production de son usine MetEx Noovista de Carling St-Avold, qui produit du PDO et de l'acide butyrique d'origine naturelle pour la nutrition animale. L'entreprise de chimie verte justifie sa décision par l'apparition de dépôts calcaires, qui ont ainsi progressivement conduit à un entartrage des échangeurs de chaleur de ses installations. Dans son communiqué, MetEx indique toutefois que le redémarrage de la production est prévu le 4 octobre, pour atteindre un niveau de production stable fin octobre et une reprise des expéditions de produits à partir de la mi-novembre. A ce stade, la société anticipe toujours, pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 170 millions d'euros. En revanche, son résultat opérationnel (Ebitda) devrait être légèrement affecté: initialement attendu proche de l'équilibre, il devrait s'inscrire en perte d'environ quatre millions d'euros du fait du décalage des ventes et des coûts de maintenance associés au plan de stabilisation de l'usine.

Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris -5.26%