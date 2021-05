Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client METabolic EXplorer : production arrêtée sur le site d'Amiens Cercle Finance • 26/05/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer chute de plus de 4% à la Bourse de Paris ce mercredi après avoir fait le point sur l'incident survenu en fin de semaine dernière sur son site de production d'acides aminés à Amiens. Vendredi dernier, la rupture d'une trappe au niveau d'une cuve de stockage a entraîné la fuite d'acide chlorhydrique dans un bassin de rétention, un déversement qui a provoqué un débordement limité aux abords immédiats de l'usine. Si cinq personnes ont été prises en charge par les secours pour des soins superficiels, les prélèvements atmosphériques effectués sur le site n'ont révélé aucun impact environnemental, précise MetEx. Le spécialiste de la chimie verte explique qu'il a prévu de procéder à l'arrêt progressif de la production du site pour une durée de plusieurs jours, notamment en vue de pouvoir conduire un état des lieux. Le niveau de trésorerie nette de la filiale concernée - qui s'élevait à 19,1 millions d'euros à la fin du mois d'avril - devrait néanmoins lui permettre de faire face à cet évènement. La cuve d'acide chlorhydrique endommagée devait faire l'objet d'un remplacement planifié en septembre 2021.

Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris -1.60%