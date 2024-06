Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client METabolic EXplorer: placement en redressement judiciaire, information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie verte METabolic EXplorer a annoncé jeudi avoir été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris va ainsi pouvoir se pencher sur les offres de reprise de se activités.



Le spécialiste de la fermentation industrielle, qui faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis mars, explique que cette décision doit permettre l'examen d'offres éventuelles de reprise des actifs.



La justice va devoir en particulier se pencher sur l'offre d'Avril portant notamment sur une partie des activités commerciales et de recherche et développement de MetEx.



La date limite de dépôt des offres a été fixée au 19 juin.



Dans un communiqué, l'entreprise attire l'attention des investisseurs sur le fait que, compte-tenu du montant de ses dettes, les produits de cession des activités des trois sociétés du groupe ne permettront pas de versement aux actionnaires, la société étant appelée à être liquidée judiciairement.



La suspension de la cotation de l'action METabolic EXplorer est donc maintenue.





