Metabolic Explorer nomme son nouveau directeur financier

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

" Son expérience dans la mise en place des outils de pilotage, la structuration des équipes et sa connaissance des marchés financiers seront de solides atouts dans la mise en œuvre de la stratégie de développement industriel de METEX ", a déclaré dans un communiqué Benjamin Gonzalez, Président-directeur général et fondateur du groupe.

(AOF) - Metabolic Explorer, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, a annoncé la nomination de Laurent Bastian en tant que nouveau Directeur Financier du groupe.

