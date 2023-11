Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Metabolic Explorer: en forte hausse avec une nomination information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 13:38









(CercleFinance.com) - Metabolic Explorer grimpe de 11% avec l'annonce de la nomination de Rudolph Hidalgo au poste de directeur général adjoint groupe à compter du 9 novembre, nomination qui intervient dans le cadre de l'accélération du plan de transformation engagé dès 2021.



Dans ces nouvelles fonctions, il aura pour mission clé d'accompagner l'exécution de ce plan de transformation, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance tout en renforçant l'efficacité opérationnelle du spécialiste de la fermentation industrielle.



Rudolph Hidalgo est actuellement à la tête de Tetraktys Concept Management, cabinet de conseil stratégique exécutant des missions de management de transition, de conseil et d'accompagnement d'entreprises.





Valeurs associées METABOLIC EXPLORER Euronext Paris +8.85%