METabolic EXplorer:annonce 32,2ME de CA au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 10:11

(CercleFinance.com) - METabolic Explorer a publié hier son information financière du 1er trimestre 2023. A la fin mars 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 32,2 ME, dont 19,9 ME en provenance des ventes de produits de spécialités et 12,3 ME issus des ventes de commodités.



Le niveau de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 ' s'inscrit dans le prolongement des mesures d'aménagement de la production mises en oeuvre sur la fin de l'exercice 2022 ', précise la société.



En comparaison des ventes du quatrième trimestre 2022, l'activité spécialités progresse de 3 ME avec des volumes en hausse de +16%. Sur ce 1er trimestre d'activité, les ventes de spécialités représentent 62% des ventes du Groupe.



Le chiffre d'affaires lié aux commodités ressort en baisse de 13 ME comparé au quatrième trimestre 2022, soit une baisse de 50% des volumes vendus. Sur ce segment, l'activité de METEX a été impactée par une pression sur les prix et une reprise économique chinoise retardée.



Le Groupe rappelle que la sécurisation de son plan de financement lui a permis d'engager au cours du premier trimestre 2023 les investissements prévus dans son plan de transformation. Pour rappel, ces investissements doivent permettre au Groupe de renforcer ses capacités de production d'acides aminés de spécialités et d'améliorer ses performances énergétiques.