Metabolic Explorer alerte sur une trésorerie en tension

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.

Rien ne va plus pour la chimie allemande

En savoir plus sur le secteur de la chimie

AOF - EN SAVOIR PLUS

" L'activité du Groupe au 1er semestre a continué de s'inscrire dans un contexte économique difficile pesant sur les ventes " souligne le groupe, invoquant " une érosion des ventes de commodités malgré une dynamique commerciale plus favorable sur les spécialités ", un prix des énergies (fixé à l'avance sur 2023) qui " reste élevé " et " une inflation constante du sucre européen dont le prix a doublé au cours des douze derniers mois, avec un niveau largement au-dessus du prix du sucre mondial ".

La perte nette semestrielle atteint 16,9 millions d'euros contre 18,4 millions il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 129,3 millions à 69,1 millions d'euros. L'Ebitda ressort négatif de 9,7 millions contre 7,4 millions il y a un an.

La société travaille avec ses partenaires à " la recherche de nouveaux leviers afin de restaurer sa rentabilité et assurer son financement ".

" Compte tenu du niveau d'activité, de la pression concurrentielle et du coût des intrants, une tension persiste au niveau de la trésorerie du Groupe " indique le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.