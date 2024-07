Meta, Warner Bros, United Airlines... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Alaska Air

Alaska Air est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des prévisions inférieures aux attentes pour le trimestre en cours et annoncé une possible réduction de sa capacité. La compagnie aérienne américaine a abaissé de 0,25 dollar sa prévision de bénéfice par action pour 2024, pour revenir à la fourchette de 3,50 à 4,50 dollars donnée en janvier, après un nouvel accord conclu avec les stewards et une révision des recettes attendues des vols intérieurs.

Blackstone

Au deuxième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats inférieurs au consensus. Il a enregistré un bénéfice net de 948,36 millions de dollars, soit 58 cents par action, contre un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars ou 79 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 3% à 1,25 milliard de dollars, soit 96 cents par titre. Ce dernier est ressorti sous le consensus Bloomberg s'élevant à 98 cents.

Domino's Pizza

Domino's Pizza est attendu en repli de 11% en avant-Bourse après avoir manqué le consensus sur les ventes trimestrielles à périmètre comparable. La firme américaine a dégagé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice de 4,03 dollar par action diluée, là où le consensus visait 3,68 dollars après 3,08 dollars l'année dernière. Ses revenus pour le trimestre clos le 16 juin s'affichent à 1,1 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars un an plus tôt et un consensus de 1,10 milliard de dollars.

Meta

Meta, la maison-mère de Facebook, a envisagé un investissement de plusieurs milliards d'euros dans EssilorLuxottica, alors que le groupe de médias sociaux intensifie ses efforts pour développer des lunettes intelligentes, affirme le Financial Times citant des sources proches du dossier. Il n'y a aucune garantie qu'un investissement soit réalisé, ont déclaré les personnes proches des discussions.

United Airlines

United Airlines est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 14,99 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Le bénéfice ajusté par action ressort à 4,14 dollars, au-dessus du consensus 3,93 dollars. La compagnie aérienne américaine confirme sa fourchette de bénéfice par action 2024, entre 9 et 11 dollars. Elle compte sur "les trois éléments de diversification de ses sources revenus qui l'ont propulsée parmi les leaders du secteur au cours de cette période difficile".

Warner Bros

Warner Bros, dont le titre grimpe de 5% en Bourse, a discuté d'un plan visant à séparer ses activités de streaming en ligne et de studio de ses réseaux de télévision, dans le but de doper son cours de Bourse, a fait savoir le Financial Times ce jeudi.