Meta voit rejetée sa demande visant à faire rejeter les plaintes déposées par plusieurs États américains, qui accusent Facebook et Instagram de rendre les enfants dépendants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations tirées de la décision, tentatives pour obtenir des commentaires, date du procès, paragraphes 4 à 12; ajout de la signature)

* Le juge constate l’existence de divergences factuelles importantes concernant le caractère addictif

* Meta a déclaré que la dépendance aux réseaux sociaux n'était pas un trouble psychiatrique reconnu

* Meta et ses avocats n'ont pas pu être joints pour commenter

par Jonathan Stempel

Une juge fédérale a rejeté la demande d'

META.O e déposée par Meta Platforms visant à faire rejeter une action en justice intentée par 29 procureurs généraux d'États américains, qui l'accusaient d'avoir conçu Facebook et Instagram pour rendre les enfants dépendants et d'avoir sciemment dissimulé ces dangers au public. Dans une décision rendue tard dans la nuit de lundi, la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, à Oakland (Californie), a rejeté la requête de Meta visant à faire rejeter les chefs d’accusation fondés sur la tromperie, les pratiques déloyales et les violations de la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act). La juge a également estimé que Meta ne respectait pas les obligations d’information et de consentement parental prévues par cette loi, et a rendu un jugement sommaire en faveur des États sur ce point. Mardi, Meta et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Yvonne Gonzalez Rogers supervise également un litige multidistrict connexe intenté par plus de 2 600 particuliers, districts scolaires et collectivités locales, visant à déterminer si les plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, Instagram, Google et YouTube GOOGL.O , Snapchat

SNAP.N et TikTok créent une dépendance chez les enfants.

META MINIMISE LES RISQUES Les États ont déclaré que des études ont montré que l’utilisation de Facebook et d’Instagram par les enfants pouvait entraîner une dépression, de l’anxiété, de l’insomnie, des perturbations dans leur scolarité et leur vie quotidienne, ainsi que des comportements autodestructeurs, y compris le suicide. Meta a rétorqué que les procureurs généraux ne disposaient d’aucune preuve indiquant qu’elle avait induit les consommateurs en erreur quant au caractère prétendument addictif de ses plateformes, y compris lors du témoignage devant le Congrès de son directeur général, Mark Zuckerberg. L’entreprise, basée à Menlo Park, en Californie, a expliqué que cela s’expliquait par le fait que la « dépendance aux réseaux sociaux » n’est pas un trouble psychiatrique reconnu, et que, par conséquent, les déclarations selon lesquelles ses plateformes ne créent pas de dépendance ne pouvaient donc pas être fausses. Meta a également affirmé ne pas avoir enfreint la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne, car Facebook et Instagram s’adressaient à un public général, et non uniquement aux enfants de moins de 13 ans.

LA JUGE CONSTATE DES CONTROVERSES FACTUELLES CONCERNANT LE CARACTÈRE ADDICTIF Dans une décision de 38 pages, la juge Gonzalez Rogers a constaté l’existence de divergences factuelles importantes quant à savoir si les plateformes de réseaux sociaux de Meta créent une dépendance, si Meta a nié à tort les avoir conçues dans ce but, et si elle a « partiellement » orienté ces plateformes vers les enfants. « Les procureurs généraux présentent une interprétation raisonnable des déclarations [de Meta] selon lesquelles Facebook et Instagram ne sont pas conçus de manière à inciter les adolescents à utiliser ces plateformes de façon compulsive à leur détriment », a-t-elle écrit. « Dans la mesure où les preuves des plaignants montrent que les plateformes sont en réalité conçues précisément dans ce but, un jury pourrait raisonnablement conclure que ces déclarations étaient fausses aux yeux d’une personne raisonnable. » Un procès est prévu le 18 août, selon les dossiers judiciaires.