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Meta voit rejetée sa demande visant à faire rejeter les plaintes déposées par des États américains, qui accusent Facebook et Instagram de rendre les enfants dépendants
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une juge fédérale a rejeté la demande de Meta Platforms META.O visant à faire rejeter une action en justice intentée par des dizaines de procureurs généraux d’États américains qui accusent l’entreprise d’avoir conçu Facebook et Instagram de manière à créer une dépendance chez les enfants et d’avoir sciemment dissimulé ces effets néfastes au grand public.

Dans une décision rendue tard dans la nuit de lundi, la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, à Oakland (Californie), a rejeté la requête de Meta visant à faire rejeter les chefs d’accusation fondés sur la tromperie, l’iniquité et les violations de la loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act).

La juge a également déclaré qu’il était incontestable que Meta ne s’était pas conformée aux exigences de cette loi en matière de notification et de consentement parental, et a rendu un jugement sommaire en faveur des États sur cette question.

Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

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