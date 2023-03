Meta va licencier plusieurs milliers d'employés

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Meta, qui a connu un ralentissement de ses recettes publicitaires et s'est tourné vers une plateforme de réalité virtuelle appelée "metaverse", a demandé aux directeurs et aux vice-présidents de dresser des listes d'employés susceptibles d'être licenciés ", ont indiqué ces personnes.

(AOF) - Meta, maison-mère de Facebook, devrait supprimer plusieurs milliers de postes dès cette semaine, affirme Bloomberg. En novembre, Meta avait annoncé la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs dans le cadre de la première grande vague de licenciements de son histoire. Ces nouveaux licenciements sont motivés par l'atteinte des objectifs financiers du groupe, a indiqué une source interne au média.

