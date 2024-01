Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Meta gagne près de 1% à New York alors que Jefferies a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 425 à 455 dollars, pointant de 'récentes évaluations de la publicité numérique les plus positives depuis plusieurs années'.



Ces éléments renforcent l'analyste dans sa conviction que les revenus du quatrième trimestre se situeront dans le haut de la fourchette-cible et que les objectifs de revenus du groupe pour le trimestre en cours dépasseront le haut des attentes du marché.



'Malgré le rendement de 194% en 2023, l'action semble bon marché à environ 19 fois le BPA 2025 et nous pensons qu'elle peut grimper avec une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et des révisions positives du BPA', ajoute Jefferies.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ +1.50%