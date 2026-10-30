Meta, TikTok et X perdent leur recours contre l'autorité de régulation britannique concernant les demandes de données relatives à la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Ofcom a demandé à Meta, TikTok et X de lui fournir des données relatives à la modération des contenus

* La Haute Cour a rejeté l'argument selon lequel ces demandes étaient disproportionnées

* X avait déclaré que cette demande lui coûterait des millions de livres sterling

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Meta META.O , TikTok et X ont perdu vendredi un recours judiciaire contre l’autorité de régulation britannique Ofcom concernant des demandes d’informations formulées en vertu de la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), dans le cadre de l’un des premiers tests du tout nouveau régime britannique de sécurité en ligne.

Cette affaire fait partie d’une série de recours intentés contre certaines dispositions de la loi de 2023, qui impose des normes plus strictes aux plateformes telles que TikTok, X, ainsi que Facebook et Instagram (appartenant à Meta), dans le but de protéger notamment les enfants contre les contenus préjudiciables et illégaux.

La décision rendue vendredi par la Haute Cour de Londres constitue un coup de pouce pour l’Ofcom, même si l’on attend une décision potentiellement plus importante concernant une autre affaire opposant Meta à l’Ofcom relative au mode de calcul des redevances et des amendes potentielles par l’Ofcom.

Meta, qui conteste également l’Ofcom au sujet de la classification de WhatsApp dans le nouveau régime, a fait l’objet de la première enquête officielle menée par l’Ofcom en vertu de la loi sur la sécurité en ligne au début du mois.

X et Meta n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. TikTok a déclaré qu’il examinait le jugement, sans donner plus de détails.

L'OFCOM A DEMANDÉ DES DONNÉES À META, TIKTOK ET X

L’Ofcom met progressivement en œuvre le régime prévu par la loi sur la sécurité en ligne, dont les exigences sont assorties de menaces d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise en cas d’infractions les plus graves.

En février, l’autorité de régulation a adressé des avis d’information à Meta, TikTok et X, leur demandant des indicateurs détaillés relatifs à la modération des contenus, notamment des données sur le nombre de publications supprimées ou dont la visibilité a été restreinte, ainsi que sur le nombre d’utilisateurs exposés à des contenus préjudiciables.

Meta, TikTok et X ont fait valoir que ces avis imposaient des contraintes réglementaires sans précédent, X affirmant que ce qu’elle qualifiait de « demande d’informations la plus contraignante que X ait jamais reçue de la part d’un régulateur » lui coûterait des millions de livres sterling.

Mais leur recours a été rejeté par la Haute Cour, qui, dans son arrêt, a rejeté leurs arguments selon lesquels les demandes d’informations étaient disproportionnées.

Un porte-parole de l’Ofcom s’est félicité de cette décision, déclarant que « la collecte d’informations auprès des entreprises est fondamentale pour nous permettre d’accomplir notre mission ».