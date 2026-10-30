Meta, TikTok et X ont perdu leur recours contre l'autorité de régulation britannique concernant les demandes de données relatives à la sécurité en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 3 à 5)

Meta META.O , TikTok et X ont perdu vendredi un recours judiciaire contre l'autorité de régulation britannique Ofcom concernant la quantité d'informations que celle-ci leur demande de fournir dans le cadre du nouveau régime britannique de sécurité en ligne.

Ce recours est l’un des premiers à concerner la loi de 2023 sur la sécurité en ligne, qui impose des normes plus strictes aux plateformes telles que TikTok, X, ainsi que Facebook et Instagram (appartenant à Meta), dans le but de protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et illégaux.

L’Ofcom met progressivement en œuvre ce régime, dont les exigences sont assorties de la menace d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise en cas d’infractions les plus graves.

En février, l’Ofcom a émis des avis d’information demandant aux entreprises technologiques de fournir des indicateurs détaillés sur la modération des contenus, notamment des données sur le nombre de publications supprimées ou dont la visibilité a été restreinte, ainsi que sur le nombre d’utilisateurs exposés à des contenus préjudiciables.

Meta, TikTok et X ont fait valoir que ces avis imposaient des contraintes réglementaires sans précédent, mais leur recours a été rejeté par la Haute Cour de Londres.

Aucune de ces entreprises, pas plus que l’Ofcom, n’a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.