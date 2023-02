Meta teste un abonnement payant d'authentification de compte

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le nouveau service coûtera 11,99 dollars par mois si une personne utilise les produits Facebook et Instagram sur le web ou 14,99 dollars par mois si elle l'utilise via l'iOS d'Apple.

(AOF) - Meta, la maison mère de Facebook, va tester un système d’abonnement payant pour certifier son compte sur les plates-formes du groupe, s’inspirant ainsi de Twitter. " Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified - un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les usurpations d'identité et d'obtenir un accès direct à notre service client ", a expliqué Mark Zuckerberg.

