Meta suspend les mises à jour prévues de ses conditions d'utilisation et maintient les règles existantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta a suspendu les mises à jour prévues de ses Conditions commerciales, de ses Conditions relatives au catalogue de produits, de ses Conditions relatives aux publicités en libre-service et de ses Conditions relatives à l'IA générative pour les créations publicitaires, ce qui signifie que ces modifications n'entreront pas en vigueur le 20 novembre 2026, a annoncé vendredi l'entreprise.

“Nous suspendons ces modifications afin de poursuivre le dialogue avec les parties prenantes et de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. En attendant, nos conditions générales actuelles restent en vigueur”, a déclaré un porte-parole.