Meta Platforms a annoncé lundi qu’elle ne procéderait pas à l’émission prévue d’actions de catégorie C tant qu’un litige avec ses actionnaires contestant le projet de recapitalisation de la société serait en cours, ce qui retarde un programme de vente d’actions destiné à financer ses investissements dans l’intelligence artificielle.

Le géant des réseaux sociaux a accepté de ne pas émettre ces actions pendant la phase préliminaire et le procès dans le cadre de l’action en justice intentée par des actionnaires devant la Cour de chancellerie du Delaware. Le procès devrait débuter le 19 avril 2027

Le litige intenté par les actionnaires conteste le projet de Meta de créer une nouvelle catégorie d’actions ordinaires de classe C sans droit de vote en janvier 2027

Cette structure se traduirait en réalité par une division par deux du nombre d’actions et vise à donner à Meta la flexibilité nécessaire pour financer des acquisitions et retenir les meilleurs talents, tout en préservant le contrôle des droits de vote du directeur général Mark Zuckerberg

Ce report affecte également le programme de vente d’actions « at-the-market » de 60 milliards de dollars prévu par Meta, qui ne devrait pas débuter avant que les actions de classe C ne soient cotées en bourse