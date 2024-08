Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: signe un nouvel accord global pluriannuel avec UMG information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - Meta et Universal Music Group (UMG) ont annoncé un nouvel accord global et pluriannuel qui renforce les opportunités créatives et commerciales pour les artistes et auteurs-compositeurs de UMG sur les plateformes de Meta, y compris WhatsApp pour la première fois.



L'accord reflète l'engagement des deux entreprises à protéger les créateurs et à assurer une rémunération équitable des artistes.



Il s'appuie sur un accord de 2017, qui a permis à UMG de devenir le premier grand groupe musical à licencier ses catalogues sur les plateformes de Meta.



L'accord inclut également des mesures pour lutter contre le contenu non autorisé généré par l'IA.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) 516,05 USD NASDAQ -0,33%