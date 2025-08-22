Meta signe un accord de plus de 10 milliards de dollars avec Google, selon The Information

Google GOOGL.O a conclu un accord majeur sur l'informatique dématérialisée d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O , a rapporté The Information jeudi, citant deux personnes familières de l'affaire.

Dans le cadre de cet accord, Meta utilisera les serveurs, le stockage, le réseau et d'autres services de Google Cloud, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.