Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Meta: Sheryl Sandberg va quitter le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - Sheryl Sandberg, l'ancienne directrice générale déléguée de Meta, a informé le conseil d'administration du géant des médias sociaux qu'elle prévoyait de quitter son rôle d'administratrice l'année prochaine.



Sheryl Sandberg avait quitté la direction opérationnelle de Meta en septembre 2022, mais était restée membre du conseil d'administration depuis cette date.



Elle avait été nommée directrice générale adjointe de l'ex-Facebook par Mark Zuckerberg en 2008 après avoir passé près de huit ans chez Google, en tant que vice-présidente en charge des ventes et des activités commerciales.



Diplômée de Harvard, elle préside actuellement LeanIn.Org, une organisation à but non lucratif oeuvrant en faveur de l'égalité homme-femme et proposant des conseils pratiques visant à aider les femmes à atteindre leurs objectifs professionnels.





Valeurs associées META PLATFORMS (EX FACEBOOK) NASDAQ 0.00%