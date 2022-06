Meta : Sheryl Sandberg, bras droit de Mark Zuckerberg quitte la société

(AOF) - Meta, la société mère de Facebook, a annoncé le départ de Sheryl Sandberg, Directrice opérationnelle (COO) du groupe depuis 14 ans. Javier Olivan sera le nouveau COO, mais ses fonctions ne seront pas aussi étendues que celle de Sheryl Sandberg, qui restera au Conseil d'administration. " C'est la fin d'une époque ", a déclaré le créateur de Facebook.

" Lorsque Sheryl m'a rejoint en 2008, je n'avais que 23 ans et je ne connaissais pratiquement rien à la gestion d'une entreprise. Nous avions construit un excellent produit - le site web Facebook - mais nous n'avions pas encore d'activité rentable et nous avions du mal à passer d'une petite startup à une véritable organisation. Sheryl a conçu l'architecture de notre activité publicitaire, embauché des personnes formidables, forgé notre culture de gestion et m'a appris à diriger une entreprise " a déclaré Mark Zuckerberg.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les initiatives sont nombreuses pour "mettre au pas" les Gafa. La Chine multiplie les enquêtes et sanctions contre les champions comme Alibaba, avec l'objectif de combattre la concurrence déloyale sur Internet. Aux Etats-Unis, des procès historiques vont avoir lieu contre Google, Facebook et Amazon. Au sein de l’Union Européenne, les ministres chargés du Numérique ont adopté les futurs Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), présentés en décembre 2020 par la Commission européenne. Cette dernière cherche à prévenir en amont les abus et se prépare à davantage contrôler les acquisitions des géants du Net et leur impact sur la concurrence. Les pays du G7, ralliés par 130 pays réunis au sein de l’OCDE, ont déjà réussi à encadrer ces acteurs sur le plan fiscal grâce à l’instauration d’un impôt minimum mondial de 15%.