Meta s'est vu infliger une amende par l'autorité de régulation britannique en raison d'inexactitudes répétées dans les données de WhatsApp Business

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a annoncé jeudi avoir infligé une amende de 450.000 £ (596.565 $) à Meta META.O pour avoir fourni des informations inexactes concernant son service WhatsApp Business en réponse aux demandes formulées dans le cadre de son examen du marché des télécommunications.

L’Ofcom a procédé en 2025 à une étude du marché des SMS groupés destinés aux entreprises afin de mieux cerner les services mis à la disposition de ces dernières

En 2025 , l’Ofcom a sollicité des informations concernant WhatsApp for Business , notamment sur les volumes de messages et les revenus

L'autorité de régulation a indiqué que Meta avait fourni des informations inexactes à plusieurs reprises, certaines inexactitudes restant non résolues pendant une période pouvant aller jusqu’à 11 mois avant que des données corrigées ne soient transmises

L’Ofcom a ouvert une enquête à l’encontre de Meta en janvier concernant ces inexactitudes

L’Ofcom a conclu que Meta avait enfreint cinq obligations distinctes en matière d’information prévues par la loi britannique sur les communications, dans le cadre de deux demandes, en ne fournissant pas d’informations complètes et exactes

L'amende initiale de 600.000 livres sterling a été réduite de 25% car Meta a reconnu sa responsabilité, a accepté de conclure un accord à l'amiable et n'a tiré aucun avantage de la communication d'informations inexactes

Meta a déclaré dans un communiqué qu’elle prenait ses obligations réglementaires “au sérieux” et qu’elle avait “pleinement coopéré” à l’enquête de l’Ofcom