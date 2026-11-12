Meta s'est vu infliger une amende par l'autorité de régulation britannique en raison d'inexactitudes répétées dans les données de WhatsApp Business

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a annoncé jeudi avoir infligé une amende de 450.000 £ (596.565 $) à Meta META.O pour avoir fourni des informations inexactes concernant son service WhatsApp Business en réponse aux demandes formulées dans le cadre de son examen du marché des télécommunications.
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L’Ofcom a procédé en 2025 à une étude du marché des SMS groupés destinés aux entreprises afin de mieux cerner les services mis à la disposition de ces dernières
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En 2025 , l’Ofcom a sollicité des informations concernant WhatsApp for Business , notamment sur les volumes de messages et les revenus
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L'autorité de régulation a indiqué que Meta avait fourni des informations inexactes à plusieurs reprises, certaines inexactitudes restant non résolues pendant une période pouvant aller jusqu’à 11 mois avant que des données corrigées ne soient transmises
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L’Ofcom a ouvert une enquête à l’encontre de Meta en janvier concernant ces inexactitudes
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L’Ofcom a conclu que Meta avait enfreint cinq obligations distinctes en matière d’information prévues par la loi britannique sur les communications, dans le cadre de deux demandes, en ne fournissant pas d’informations complètes et exactes
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L'amende initiale de 600.000 livres sterling a été réduite de 25% car Meta a reconnu sa responsabilité, a accepté de conclure un accord à l'amiable et n'a tiré aucun avantage de la communication d'informations inexactes
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Meta a déclaré dans un communiqué qu’elle prenait ses obligations réglementaires “au sérieux” et qu’elle avait “pleinement coopéré” à l’enquête de l’Ofcom
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Dans une autre affaire, Meta, ainsi que TikTok et X, ont perdu un recours judiciaire contre l’Ofcom en octobre concernant des demandes d’informations formulées dans le cadre du régime britannique de sécurité en ligne
(1 dollar = 0,7543 livre sterling)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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